Una pelea frente al casino de Necochea, Buenos Aires, terminó en tragedia en la medianoche del viernes, con el asesinato de Bautista Coronel, un adolescente de 17 años. El hecho conmocionó a todo el mundo en la ciudad balnearia, sobre todo por cómo se podría haber evitado semejante crimen.
Crimen sangriento y video sensible: un adolescente le dio una certera puñalada a otro y le quitó la vida
El lamentable crimen sucedió en plena vía pública, a la salida de un casino en la ciudad balnearia de Necochea. La pelea con tragedia quedó registrada
El agresor, de la misma edad, fue detenido luego de que la Justicia accediera a un video crucial que registró el brutal ataque.
El crimen ocurrió en el estacionamiento de la Avenida 2. Las imágenes, que circulan por WhatsApp y ya están en manos de la Fiscalía de Menores, muestran a los dos adolescentes en un forcejeo, rodeados por un grupo de jóvenes que alentaban la agresión y filmaban la escena.
Un crimen que conmociona
En medio de la reyerta, el atacante extrajo un cuchillo y apuñaló a Bautista en la ingle. Un detalle escalofriante del video es que, tras caer el arma, un testigo la recogió y se la devolvió al agresor.
La policía, alertada por un llamado al 911, encontró a la víctima inconsciente. Bautista fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, pero falleció al día siguiente por la gravedad de la herida, que le provocó un shock hipovolémico.
El menor agresor fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, acusado de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La Justicia investiga si hubo más personas implicadas en el trágico suceso que derivó en un lamentable crimen.
Video del crimen en Necochea