Crimen sangriento y video sensible: un adolescente le dio una certera puñalada a otro y le quitó la vida

crimen-necochea-pelea La pelea entre dos adolescentes en Necochea, dejó como saldo a unos de ellos muerto, en un crimen que fue filmado por varios presentes.

Un crimen que conmociona

En medio de la reyerta, el atacante extrajo un cuchillo y apuñaló a Bautista en la ingle. Un detalle escalofriante del video es que, tras caer el arma, un testigo la recogió y se la devolvió al agresor.

La policía, alertada por un llamado al 911, encontró a la víctima inconsciente. Bautista fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, pero falleció al día siguiente por la gravedad de la herida, que le provocó un shock hipovolémico.

El menor agresor fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, acusado de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La Justicia investiga si hubo más personas implicadas en el trágico suceso que derivó en un lamentable crimen.

crimen-necochea-pelea-tragedia La pelea que terminó con un crimen en Necochea, fue filmada a la salida de un casino.

Video del crimen en Necochea