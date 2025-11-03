A mediados de noviembre se realizará una audiencia clave en la investigación por el crimen de Patricio Aracena, el joven de 31 años maniatado y estrangulado en su departamento de Guaymallén. Se realizará una audiencia que definirá el futuro del único imputado que tiene la causa.
Pidieron que siga preso el chico 21 años acusado del crimen de un joven en un departamento
La Fiscalía pidió la prisión preventiva de Tomás Jeremías Gómez (21), sospechado de cometer el crimen de Patricio Aracena (31) junto a un menor de edad
Si bien la investigación sostiene que fueron 2 las personas que cometieron el crimen, la fiscal Claudia Ríos sólo imputado a uno de ellos ya que el otro es menor de edad inimputable -tiene 15 años-. Tomás Jeremías Gómez (21) está imputado por homicidio criminis causa y robo simple agravado por la participación de un menor de edad. Arriesga una potencial condena a prisión perpetua.
En los últimos días, la Fiscalía de Homicidios pidió la prisión preventiva del sospechoso. Es decir, para la parte acusadora hay pruebas y un riesgo suficiente para que Tomás Gómez quede alojado en la penitenciaría mientras avanza la pesquisa. Para definir este punto, se realizará una audiencia el 17 de noviembre donde la jueza Florencia Didier escuchará a la magistrada y también al abogado defensor Mauricio Cardello, para luego proceder a resolver.
Mientras tanto, se espera que se incorporen los cotejos genéticos para determinar a través del ADN si Tomás Gómez estuvo en el lugar del crimen, pese a que ya se encontró una de sus huellas dactilares en un vaso que estaba en ese departamento de Guaymallén.
El crimen en Guaymallén
El 27 de septiembre pasado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta. Se llevaron una bicicleta, un teléfono celular y una cámara de fotos de la víctima fatal. El lunes siguiente, 29 de septiembre, los vecinos ingresaron al departamento porque les llamaba la atención la situación y se encontraron con el cadáver del joven. Estaba maniatado, había sido estrangulado y en el interior estaba todo revuelto.
Patricio Aracena era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.
La investigación tuvo un quiebre cuando el menor de 15 años, viendo la notoriedad pública que había tomado el crimen, le confesó el hecho a sus progenitores y estos lo entregaron ante las autoridades junto a un abogado particular. El adolescente ratificó su versión en la causa y apuntó a Tomás Gómez como la persona que estranguló a la víctima fatal, aunque su declaración tuvo que ser interrumpida porque comenzó a autoincriminarse.