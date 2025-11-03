Pidieron que siga preso el chico 21 años acusado del crimen de un joven en un departamento

Patricio Franco Aracena crimen guaymallén La víctima del crimen fue estrangulada y maniatada.

Mientras tanto, se espera que se incorporen los cotejos genéticos para determinar a través del ADN si Tomás Gómez estuvo en el lugar del crimen, pese a que ya se encontró una de sus huellas dactilares en un vaso que estaba en ese departamento de Guaymallén.

El crimen en Guaymallén

El 27 de septiembre pasado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta. Se llevaron una bicicleta, un teléfono celular y una cámara de fotos de la víctima fatal. El lunes siguiente, 29 de septiembre, los vecinos ingresaron al departamento porque les llamaba la atención la situación y se encontraron con el cadáver del joven. Estaba maniatado, había sido estrangulado y en el interior estaba todo revuelto.

Patricio Aracena era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.

La investigación tuvo un quiebre cuando el menor de 15 años, viendo la notoriedad pública que había tomado el crimen, le confesó el hecho a sus progenitores y estos lo entregaron ante las autoridades junto a un abogado particular. El adolescente ratificó su versión en la causa y apuntó a Tomás Gómez como la persona que estranguló a la víctima fatal, aunque su declaración tuvo que ser interrumpida porque comenzó a autoincriminarse.