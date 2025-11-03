Tren de Cercanías: un decreto de Cornejo avaló el avance de la licitación

El Tren de Cercanías, el nuevo medio de transporte que vendrá a unir San Martín y Junín con Maipú, dio un paso clave hacia su construcción. El gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto que aprobó la documentación legal y técnica para que avance la licitación.
Ese tren de pasajeros tiene un presupuesto de $ 257.241.097.763,60 y será financiado con los fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, previendo gastos repartidos entre los ejercicios financieros de este año, y del 2026 y el 2027.
El decreto 2307 establece que la construcción de la infraestructura que exige tiene un plazo de ejecución de un año y estará a cargo de la subsecretaría de Infraestructura que lidera Marité Badui.
Hay que recordar que el proyecto que encabezó el ministro de Gobierno Natalio Mema supone renovar 30 kilómetros de vías férreas para que ese tren logre ir desde la estación de Libertador San Martín, de la comuna homónima hasta la estación General Gutiérrez, de Maipú, donde se conecta con el Metrotranvía.
Además incluye varias obras de infraestructuras conexas y contempla la adquisición del mismo tren dentro del periodo de ejecución de la obra, lo cual requirió una modificación en la proyección presupuestaria.
Está previsto que una 8 estaciones: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y General Gutiérrez.
El llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este fue oficializado el pasado martes 28 de octubre. Los pliegos ya están publicados y la apertura de sobres tiene fecha para el 26 de noviembre.
Cómo se prevé costear la obra del Tren de Cercanías
Según el decreto que se publicó en el Boletín Oficial este lunes, el gasto que supone la obra completa del Tren de Cercanías se dividió en tres ejercicios financieros:
- 2025 $10.000.000,00 Gastos Generales de Obra
- 2026 $ 233.630.024.047,20 Obra Básica y Variaciones de Precios
- 2027$ 23.601.073.716,40Obra Básica y Variaciones de Precios
- Total 2025/2027$ 257.241.097.763,60