Tren de Cercanías: un decreto de Cornejo avaló el avance de la licitación

estacion tren de cercanias del este junin El Tren de Cercanías unirá la estación de San Martín con la de Gutiérrez en Maipú, en donde los pasajeros podrán hacer combinación con el Metrotranvía.

Hay que recordar que el proyecto que encabezó el ministro de Gobierno Natalio Mema supone renovar 30 kilómetros de vías férreas para que ese tren logre ir desde la estación de Libertador San Martín, de la comuna homónima hasta la estación General Gutiérrez, de Maipú, donde se conecta con el Metrotranvía.

Además incluye varias obras de infraestructuras conexas y contempla la adquisición del mismo tren dentro del periodo de ejecución de la obra, lo cual requirió una modificación en la proyección presupuestaria.

Está previsto que una 8 estaciones: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y General Gutiérrez.

estaciones tren de cercanias del este

El llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este fue oficializado el pasado martes 28 de octubre. Los pliegos ya están publicados y la apertura de sobres tiene fecha para el 26 de noviembre.

Cómo se prevé costear la obra del Tren de Cercanías

Según el decreto que se publicó en el Boletín Oficial este lunes, el gasto que supone la obra completa del Tren de Cercanías se dividió en tres ejercicios financieros: