El hallazgo de un cadáver en la zona de Uspallata durante la jornada del domingo generó un operativo policial en esa zona de alta montaña. El cuerpo fue rescatado en las últimas horas y buscan identificarlo, aunque hay una pista fuerte gracias a una camioneta abandonada que también estaba en ese lugar. También buscan precisar la causa de muerte, aunque todo parece indicar que se habría ahogado.
Rescataron el cadáver hallado en Uspallata y surgió la primera pista para identificarlo
En esa zona de Uspallata también encontraron una camioneta abandonada y trata de establecer si su propietario es la víctima fatal
En la jornada del domingo, un grupo de personas que se encontraba caminando por la quebrada de Ranchillo, en la zona del arroyo Chacay, encontró el cuerpo de una persona que llevaba varias horas allí: estaba en avanzado estado de descomposición.
Personal policial de la Patrulla de Rescate y de Bomberos debió trabajar arduamente en el lugar para extraerlo, ya que el cadáver estaba en una zona a la que se accede caminando durante una hora y media aproximadamente.
La identidad del cadáver en Uspallata
Para lograr identificar el cuerpo surgió una pista importante: los investigadores también encontraron una camioneta VW Amarok que estaba abandonada en el lugar. El rodado tenía un certificado de discapacidad, por lo que se logró contactar a uno de los familiares del dueño.
Justamente esta persona aportó que el dueño de la camioneta había dejado de comunicarse con ellos desde el miércoles pasado, por lo que todo parece apuntar que sería la víctima fatal.
En tanto que, a primera vista, el cuerpo hallado en Uspallata no tenía signos de violencia visibles, por lo que la causa de muerte sería ahogamiento, aunque los investigadores esperan los avances de la necropsia que realizará el Cuerpo Médico Forense.
El hallazgo del cuerpo en Uspallata está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios, que es la dependencia encargada de indagar cualquier tipo de muerte sospechosa en el Gran Mendoza.