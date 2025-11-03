Rescataron el cadáver hallado en Uspallata y surgió la primera pista para identificarlo

uspallata cuerpo La camioneta abandonada encontrada en Uspallata. Foto: gentileza Osvaldo Valle.

La identidad del cadáver en Uspallata

Para lograr identificar el cuerpo surgió una pista importante: los investigadores también encontraron una camioneta VW Amarok que estaba abandonada en el lugar. El rodado tenía un certificado de discapacidad, por lo que se logró contactar a uno de los familiares del dueño.

Justamente esta persona aportó que el dueño de la camioneta había dejado de comunicarse con ellos desde el miércoles pasado, por lo que todo parece apuntar que sería la víctima fatal.

En tanto que, a primera vista, el cuerpo hallado en Uspallata no tenía signos de violencia visibles, por lo que la causa de muerte sería ahogamiento, aunque los investigadores esperan los avances de la necropsia que realizará el Cuerpo Médico Forense.

El hallazgo del cuerpo en Uspallata está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios, que es la dependencia encargada de indagar cualquier tipo de muerte sospechosa en el Gran Mendoza.