Una mujer fue rescatada de su auto luego de un accidente frontal en Luján

El accidente ocurrió en la mañana de este viernes en calle San Martín entre calles Pueyrredón y Castro Barros, de Luján, por donde una mujer circulaba en su VW Gol Trend.

accidente lujan El accidente ocurrió en calle San Martín entre calles Pueyrredón y Castro Barros, de Luján. Foto: Gentileza

En un momento se habría quedado dormida, lo que hizo que se cruzara de carril y fue inevitable el choque frontal con un micro que circulaba con 7 pasajeros.