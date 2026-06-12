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Amplio operativo

Una mujer fue rescatada de su auto luego de un accidente frontal en Luján

Según los testigos, la conductora de un auto se cruzó de carril y provocó el accidente frontal con un micro en calle San Martín, de Luján.

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Testigos del accidente indicaron que la conductora del auto se habría quedado dormida y se cruzó de carril.

Testigos del accidente indicaron que la conductora del auto se habría quedado dormida y se cruzó de carril.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Una mujer se habría quedado dormida mientras manejaba su auto y provocó un accidente en Luján de Cuyo. Se cruzó de carril y chocó de frente con un colectivo. Fue rescatada por Bomberos. Todas las víctimas están fuera de peligro.

El accidente ocurrió en la mañana de este viernes en calle San Martín entre calles Pueyrredón y Castro Barros, de Luján, por donde una mujer circulaba en su VW Gol Trend.

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El accidente ocurri&oacute; en calle San Mart&iacute;n entre calles Pueyrred&oacute;n y Castro Barros, de Luj&aacute;n.

El accidente ocurrió en calle San Martín entre calles Pueyrredón y Castro Barros, de Luján.

En un momento se habría quedado dormida, lo que hizo que se cruzara de carril y fue inevitable el choque frontal con un micro que circulaba con 7 pasajeros.

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El accidente fue frontal entre un auto conducido por una mujer y un colectivo, en Luj&aacute;n.

El accidente fue frontal entre un auto conducido por una mujer y un colectivo, en Luján.

Gran operativo en el lugar del accidente en Luján

Personal policial, de Tránsito, Bomberos Voluntarios de Luján y del Cuartel Central, y ambulancias llegaron al lugar del accidente. Los Bomberos sacaron a la mujer que había quedado atrapada dentro de su auto.

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La v&iacute;ctima del accidente fue rescatada por personal de Bomberos que la sac&oacute; de su auto.&nbsp;

La víctima del accidente fue rescatada por personal de Bomberos que la sacó de su auto.

Mientras, hablaron con los pasajeros y el chofer, quienes estaban todos fuera de peligro, y solo una mujer estaba en shock por el accidente ocurrido.

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