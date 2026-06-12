Una mujer se habría quedado dormida mientras manejaba su auto y provocó un accidente en Luján de Cuyo. Se cruzó de carril y chocó de frente con un colectivo. Fue rescatada por Bomberos. Todas las víctimas están fuera de peligro.
Una mujer fue rescatada de su auto luego de un accidente frontal en Luján
Según los testigos, la conductora de un auto se cruzó de carril y provocó el accidente frontal con un micro en calle San Martín, de Luján.
El accidente ocurrió en la mañana de este viernes en calle San Martín entre calles Pueyrredón y Castro Barros, de Luján, por donde una mujer circulaba en su VW Gol Trend.
En un momento se habría quedado dormida, lo que hizo que se cruzara de carril y fue inevitable el choque frontal con un micro que circulaba con 7 pasajeros.
Gran operativo en el lugar del accidente en Luján
Personal policial, de Tránsito, Bomberos Voluntarios de Luján y del Cuartel Central, y ambulancias llegaron al lugar del accidente. Los Bomberos sacaron a la mujer que había quedado atrapada dentro de su auto.
Mientras, hablaron con los pasajeros y el chofer, quienes estaban todos fuera de peligro, y solo una mujer estaba en shock por el accidente ocurrido.