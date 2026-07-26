"Siempre hay un motivo para sonreír": la emotiva reflexión de Juan Cruz Yacopini luego de su accidente

En ese marco, el piloto instó a sus seguidores a no esperar a atravesar un mal momento para valorar lo cotidiano: "Hay que tratar de no esperar a que nos pase algo malo para valorar lo que nos hace felices. Yo he encontrado mis aprendizajes: la manera de seguir divirtiéndome, de reírme, de caminar todos los días, poder respirar, poder tomar agua, que son cosas que no pude hacer durante mucho tiempo".
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"Se puede sonreír siempre que estemos viviendo algo duro. Hay que tratar de hacer lo mejor posible con lo que uno tiene al alcance de la mano, tratar de ser feliz y ser optimista", continuó en su sentido mensaje.
Por último, Yacopini dejó una premisa clara para afrontar cada batalla personal: "Siempre hay un buen motivo para agradecer y siempre se puede encontrar un motivo para sonreír cada día", cerrando la publicación agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores, su familia y amigos.