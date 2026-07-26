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Conmovedor mensaje

"Siempre hay un motivo para sonreír": la emotiva reflexión de Juan Cruz Yacopini luego de su accidente

En plena recuperación, el joven piloto mendocino publicó una emocionante reflexión en redes sociales

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El piloto mendocino conmovió a todos con su mensaje. 

El piloto mendocino conmovió a todos con su mensaje. 

Juan Cruz Yacopini continúa compartiendo detalles de su admirable proceso de recuperación tras el accidente que sufrió en El Carrizal en diciembre de 2025. Esta vez, el piloto mendocino volvió a utilizar sus redes sociales para publicar un emotivo video en su cuenta de Instagram (@juanxyacopini), donde abrió su corazón y dejó un profundo mensaje.

El deportista, que atraviesa días intensos en su rehabilitación, confesó que le llevó semanas tomar la decisión de grabar el mensaje. Sin embargo, sintió la necesidad de transmitir la lección que este difícil momento le dejó: "De la noche a la mañana, mi manera de ver la vida y de vivirla cambió", empieza diciendo.

Juan Cruz Yacopini compartió un emotivo mensaje en las redes sociales.

Juan Cruz Yacopini compartió un emotivo mensaje en las redes sociales.

La emocionante reflexión de Juan Cruz Yacopini

"Muchas veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos de poder hacer todos los días un montón de cosas normales, hasta que nos pasa algo difícil que nos pone en nuestro lugar y nos damos cuenta de lo afortunados que somos", expresó el joven mendocino con total franqueza.

En ese marco, el piloto instó a sus seguidores a no esperar a atravesar un mal momento para valorar lo cotidiano: "Hay que tratar de no esperar a que nos pase algo malo para valorar lo que nos hace felices. Yo he encontrado mis aprendizajes: la manera de seguir divirtiéndome, de reírme, de caminar todos los días, poder respirar, poder tomar agua, que son cosas que no pude hacer durante mucho tiempo".

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"Se puede sonreír siempre que estemos viviendo algo duro. Hay que tratar de hacer lo mejor posible con lo que uno tiene al alcance de la mano, tratar de ser feliz y ser optimista", continuó en su sentido mensaje.

Por último, Yacopini dejó una premisa clara para afrontar cada batalla personal: "Siempre hay un buen motivo para agradecer y siempre se puede encontrar un motivo para sonreír cada día", cerrando la publicación agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores, su familia y amigos.

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