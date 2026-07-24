YouTube te ofrece gratis la desopilante película argentina con Diego Peretti

Díaz está deprimido porque ha descubierto que su esposa le es infiel y se ha separado. Sus superiores tienen dudas y le asignan un psicólogo para que lo acompañe y le permita trabajar su angustia.

El elegido es Mariano Silverstein (Diego Peretti), que tiene una causa por un accidente de auto y debe hacer una tarea para pagar su falta.

Luque es de la vieja escuela y Silverstein es un personaje más moderno, acomodado económicamente y con ideas progresistas.

YouTube: de qué trata la película Tiempo de valientes

Mariano es un psicoanalista que, a raíz de un accidente de tráfico, es condenado a realizar trabajos comunitarios relacionados con su profesión.

La tarea que el juez le asigna es la de atender a Alfredo, un inspector de la Policía Federal anímicamente devastado por la infidelidad de su mujer.

Mariano tendrá que improvisar sus sesiones de psicoanálisis mientras acompaña a Alfredo en sus investigaciones. Casi sin darse cuenta, se irá sumergiendo en el universo policial hasta el punto de convertirse en una especie de ayudante extraoficial de Alfredo.

Juntos tendrán que enfrentarse a inimaginables e inesperados peligros para los que no parecen estar preparados.

YouTube: reparto de la película Tiempo de valientes

Diego Peretti

Luis Luque

Óscar Ferreiro

Gabriela Iscovich

Martín Adjemián

Tony Lestingi

Ernesto Claudio

Daniel Valenzuela

Carlos Portaluppi

Marcelo Sein

Tráiler de la película Tiempo de valientes