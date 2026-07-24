YouTube tiene un muy buen catálogo de películas argentinas que las podés disfrutar gratis, como esta comedia policial con Diego Peretti, se trata de Tiempo de valientes.
YouTube te ofrece gratis la desopilante película argentina con Diego Peretti
YouTube tiene un muy buen catálogo de películas argentinas que las podés disfrutar gratis, como esta comedia policial con Diego Peretti
La película empieza, como corresponde, con una escena en serio. Lo mismo que ocurre con films parecidos, por ejemplo Arma mortal.
Un terrible doble crimen que nos presenta a los villanos. Luego sí, conoceremos a nuestros héroes. Las dos víctimas son declaradas desaparecidas y el caso se le asigna al detective de policía Alfredo Díaz (Luis Luque).
Díaz está deprimido porque ha descubierto que su esposa le es infiel y se ha separado. Sus superiores tienen dudas y le asignan un psicólogo para que lo acompañe y le permita trabajar su angustia.
El elegido es Mariano Silverstein (Diego Peretti), que tiene una causa por un accidente de auto y debe hacer una tarea para pagar su falta.
Luque es de la vieja escuela y Silverstein es un personaje más moderno, acomodado económicamente y con ideas progresistas.
YouTube: de qué trata la película Tiempo de valientes
Mariano es un psicoanalista que, a raíz de un accidente de tráfico, es condenado a realizar trabajos comunitarios relacionados con su profesión.
La tarea que el juez le asigna es la de atender a Alfredo, un inspector de la Policía Federal anímicamente devastado por la infidelidad de su mujer.
Mariano tendrá que improvisar sus sesiones de psicoanálisis mientras acompaña a Alfredo en sus investigaciones. Casi sin darse cuenta, se irá sumergiendo en el universo policial hasta el punto de convertirse en una especie de ayudante extraoficial de Alfredo.
Juntos tendrán que enfrentarse a inimaginables e inesperados peligros para los que no parecen estar preparados.
YouTube: reparto de la película Tiempo de valientes
- Diego Peretti
- Luis Luque
- Óscar Ferreiro
- Gabriela Iscovich
- Martín Adjemián
- Tony Lestingi
- Ernesto Claudio
- Daniel Valenzuela
- Carlos Portaluppi
- Marcelo Sein
Tráiler de la película Tiempo de valientes
En pocas palabras
- YouTube: ofrece un catálogo de películas argentinas gratis, como la comedia policial "Tiempo de valientes".
- Sinopsis: un inspector deprimido es asignado a un psicoanalista como parte de su servicio comunitario.