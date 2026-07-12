YouTube tiene la película argentina que es una joya escondida y es alabada por la crítica. Eleonora Wexler y Luis Rubio brillan en esta cinta, se trata de Lo que quisimos ser y la podés ver gratis.
Está en YouTube la película argentina que es una joya y la podés ver gratis
YouTube tiene la película argentina que es una joya escondida y es alabada por la crítica. Eleonora Wexler y Luis Rubio brillan en esta cinta
A la salida de una función de cine, un hombre y una mujer de mediana edad empiezan a conversar. Lo que inició como algo casual se convierte en algo más; entre cafés, palabras y silencios, ambos deciden diseñar un universo paralelo en el que se cumplen sus sueños: ella será escritora y él, astronauta.
Para seguir con este juego, se verán cada jueves en el mismo lugar, con el único propósito de nutrir el cuento compartido, que se transformará en, quizá, algo más que un refugio del hastío vital.
La cinta se sostiene con ánimo contenido y sobriedad en una puesta en escena teatralizada, que se fundamenta en diálogos, gestos y silencios.
La pareja anhela plenitud y redención, una vía para reconciliar la mochila de fracasos personales y heridas abiertas que tanto les pesa.
Lo más hermoso de todo esto surge por la cultura del encuentro que el cineasta imprime en las escenas; no hay un manoseo del morbo ni una prostitución de la dignidad; más bien al contrario, se cuida la conciencia dentro del riesgo que supone enfrentar la vida.
YouTube: de qué trata la película Lo que quisimos ser
A la salida de un cine, un hombre y una mujer comienzan a hablar y siguen la conversación en un café cercano. Allí construirán un mundo de fantasía en el que se convertirán en quienes siempre quisieron ser (una escritora y un astronauta) y deciden quedar todos los jueves a la misma hora y en el mismo lugar.
Poco a poco se enamoran... pero cuando sus vidas reales entran en juego, tendrán que luchar por proteger su relación.
YouTube: reparto de la película Lo que quisimo ser
- Eleonora Wexler
- Luis Rubio
- Antonio Agresti
- Carlos Gorosito
- Juan Carlos Kuznir
Tráiler de la película Lo que quisimos ser
Fuente: cinemanet.info