Está en YouTube la película argentina que es una joya y la podés ver gratis

La cinta se sostiene con ánimo contenido y sobriedad en una puesta en escena teatralizada, que se fundamenta en diálogos, gestos y silencios.

La pareja anhela plenitud y redención, una vía para reconciliar la mochila de fracasos personales y heridas abiertas que tanto les pesa.

Lo más hermoso de todo esto surge por la cultura del encuentro que el cineasta imprime en las escenas; no hay un manoseo del morbo ni una prostitución de la dignidad; más bien al contrario, se cuida la conciencia dentro del riesgo que supone enfrentar la vida.

YouTube: de qué trata la película Lo que quisimos ser

A la salida de un cine, un hombre y una mujer comienzan a hablar y siguen la conversación en un café cercano. Allí construirán un mundo de fantasía en el que se convertirán en quienes siempre quisieron ser (una escritora y un astronauta) y deciden quedar todos los jueves a la misma hora y en el mismo lugar.

Poco a poco se enamoran... pero cuando sus vidas reales entran en juego, tendrán que luchar por proteger su relación.

YouTube: reparto de la película Lo que quisimo ser

Eleonora Wexler

Luis Rubio

Antonio Agresti

Carlos Gorosito

Juan Carlos Kuznir

Tráiler de la película Lo que quisimos ser

Fuente: cinemanet.info