Si ves YouTube gratis, preparate para una nueva pesadilla: los anuncios serán de 90 segundos y no podrán saltarse

Si acostumbrás a ver YouTube en tu televisor, tenés que prepararte para una pesadilla. En distintas partes del mundo, usuarios de la versión gratuita alertaron sobre los nuevos cambios en anuncios. El servicio de streaming de Google está experimentando pruebas en donde las publicidades duran 90 segundos o más y no pueden saltarse u omitirse. Esto nos obligará, una vez que se actualice la app del Smart TV, a pagar por la versión premium.
Alerta YouTube: usuarios denuncian anuncios largos que no pueden saltarse
La experiencia para los usuarios que utilizan la versión gratuita de YouTube está sufriendo una transformación drástica y, para muchos, frustrante. Recientemente, diversos reportes han señalado que la plataforma está probando bloques publicitarios que alcanzan los 90 segundos de duración sin la posibilidad de ser omitidos.
Esta medida, denunciada en foros como Reddit y divulgada por el sitio especializado Android Authority, fue detectada principalmente en la aplicación para televisores, representando un cambio significativo en la forma en que se consume contenido digital en el hogar.
De acuerdo con testimonios, esta nueva modalidad de anuncios triplica los tiempos de espera habituales. Lo más llamativo es que esta práctica parece contradecir las políticas oficiales de la propia compañía.
Hasta hace poco, YouTube establecía que los anuncios no saltables en televisores conectados no debían superar los 30 segundos. Al extender este margen a un minuto y medio, la plataforma está rompiendo con sus propios estándares de navegación, algo que, en principio, genera cierta polémica.
Incluso, este movimiento ocurre apenas unas semanas después de que Google confirmara la implementación global de anuncios de 30 segundos sin opción de salto para televisores. La aparición de estos nuevos bloques de 90 segundos sugiere que la empresa está realizando experimentos agresivos para medir la tolerancia del espectador y maximizar los ingresos publicitarios.
Aunque no se ha confirmado si este formato se aplicará de forma definitiva a todos los usuarios, la tendencia indica un deterioro acelerado de la experiencia gratuita, algo que nos incentiva a suscribirnos a la versión paga de YouTube o bien buscar otras maneras de consumir contenido en streaming.