Si ves YouTube gratis, preparate para una nueva pesadilla: los anuncios serán de 90 segundos y no podrán saltarse

youtube anuncio 90 segundos Indignación en usuarios tras ver los anuncios de YouTube con una duración de 90 segundos o más. Foto: Android Authority

De acuerdo con testimonios, esta nueva modalidad de anuncios triplica los tiempos de espera habituales. Lo más llamativo es que esta práctica parece contradecir las políticas oficiales de la propia compañía.

Hasta hace poco, YouTube establecía que los anuncios no saltables en televisores conectados no debían superar los 30 segundos. Al extender este margen a un minuto y medio, la plataforma está rompiendo con sus propios estándares de navegación, algo que, en principio, genera cierta polémica.

youtube televisor

Incluso, este movimiento ocurre apenas unas semanas después de que Google confirmara la implementación global de anuncios de 30 segundos sin opción de salto para televisores. La aparición de estos nuevos bloques de 90 segundos sugiere que la empresa está realizando experimentos agresivos para medir la tolerancia del espectador y maximizar los ingresos publicitarios.

Aunque no se ha confirmado si este formato se aplicará de forma definitiva a todos los usuarios, la tendencia indica un deterioro acelerado de la experiencia gratuita, algo que nos incentiva a suscribirnos a la versión paga de YouTube o bien buscar otras maneras de consumir contenido en streaming.