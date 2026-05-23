El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, aseguró que el PRO atraviesa una etapa de debate y reconstrucción política en todo el país, y planteó que el espacio debe volver a ofrecer una propuesta de gestión “eficiente y previsible” frente al escenario económico y social de la Argentina.
"Con ordenar la economía no alcanza": el mensaje de Esteban Allasino en el rearmado del PRO
El intendente de Luján de Cuyo fue uno de los anfitriones de la visita de Macri a Mendoza. Puso reparos a la gestión de Milei y destacó el estilo del PRO
Las declaraciones fueron realizadas, este viernes, durante una actividad encabezada por Mauricio Macri en Mendoza, donde participaron dirigentes del PRO de distintas provincias de la región, entre ellas San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Además del expresidente, lo acompañaron Gabriela Michetti, su exvicepresidenta, el exministro de Trabajo, Jorge Triaca y el exlegislador Alfredo D’ Angelis.
Allasino explicó que la visita del expresidente formó parte de una recorrida nacional impulsada por el titular del PRO para discutir el futuro del partido y el rol que buscará ocupar en los próximos años.
“Argentina está empezando a ordenar sus números macro y a dejar atrás la inflación, pero el gran desafío es cómo nos preparamos para crecer y desarrollarnos”, sostuvo el jefe comunal.
En ese punto fue tajante, al reconocer que con el orden económico por sí solo “no alcanza” y advirtió que el país necesita construir capacidades institucionales y fortalecer el funcionamiento del Estado para sostener las transformaciones en el tiempo.
La crítica de Allasino a la gestión actual
“Sin capacidades en el Estado y sin poder entregar soluciones de calidad, puede que tristemente dejemos pasar otra oportunidad”, afirmó.
Durante su análisis, Allasino mencionó sectores estratégicos como el petróleo en Neuquén, la minería en San Juan y el complejo agroexportador, aunque insistió en que el crecimiento económico requiere previsibilidad y reglas claras.
“El desafío es generar orden y previsibilidad. Nadie hace una inversión, desde un almacén hasta una gran industria, si las reglas cambian permanentemente”, señaló.
El modelo de Luján de Cuyo para gobernar
Si bien evitó confrontar directamente con el presidente Javier Milei, el intendente de Luján dejó entrever algunas diferencias respecto al rumbo del gobierno nacional y aseguró que el PRO tiene “mucho para aportar” más allá del acompañamiento legislativo.
Allasino sostuvo que el espacio viene respaldando medidas impulsadas por La Libertad Avanza, como la reforma laboral y distintas leyes económicas, aunque aclaró que también manifestó disidencias en algunos temas.
“El PRO siempre ha tratado de acompañar las leyes y propuestas que le hacen bien al país. Y en los aspectos en los que no está de acuerdo, también lo ha expresado”, indicó.
Para Allasino, el aporte que puede hacer el PRO está vinculado a la experiencia de gestión y a la construcción de administraciones eficientes. En ese marco, puso como ejemplo la gestión municipal de Luján de Cuyo, que recientemente fue destacada en un relevamiento nacional sobre calidad institucional y administración pública.
“El ejemplo de Luján hoy es reconocido y validado en toda la Argentina. Esa experiencia es la que creemos que puede aportar al futuro del país”, recalcó.