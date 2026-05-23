"Con ordenar la economía no alcanza": el mensaje de Esteban Allasino en el rearmado del PRO

esteban allasino acto mauricio macri El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, fue uno de los anfitriones del relanzamiento del PRO en Mendoza, con la visita de su presidente Mauricio Macri. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

“Argentina está empezando a ordenar sus números macro y a dejar atrás la inflación, pero el gran desafío es cómo nos preparamos para crecer y desarrollarnos”, sostuvo el jefe comunal.

En ese punto fue tajante, al reconocer que con el orden económico por sí solo “no alcanza” y advirtió que el país necesita construir capacidades institucionales y fortalecer el funcionamiento del Estado para sostener las transformaciones en el tiempo.

La crítica de Allasino a la gestión actual

“Sin capacidades en el Estado y sin poder entregar soluciones de calidad, puede que tristemente dejemos pasar otra oportunidad”, afirmó.

Durante su análisis, Allasino mencionó sectores estratégicos como el petróleo en Neuquén, la minería en San Juan y el complejo agroexportador, aunque insistió en que el crecimiento económico requiere previsibilidad y reglas claras.

“El desafío es generar orden y previsibilidad. Nadie hace una inversión, desde un almacén hasta una gran industria, si las reglas cambian permanentemente”, señaló.

Esteban Allasino Diego Santilli Alfredo Cornejo Esteban Allasino junto a Diego Santilli (también de las filas del PRO) y el gobernador Alfredo Cornejo.

El modelo de Luján de Cuyo para gobernar

Si bien evitó confrontar directamente con el presidente Javier Milei, el intendente de Luján dejó entrever algunas diferencias respecto al rumbo del gobierno nacional y aseguró que el PRO tiene “mucho para aportar” más allá del acompañamiento legislativo.

Allasino sostuvo que el espacio viene respaldando medidas impulsadas por La Libertad Avanza, como la reforma laboral y distintas leyes económicas, aunque aclaró que también manifestó disidencias en algunos temas.

“El PRO siempre ha tratado de acompañar las leyes y propuestas que le hacen bien al país. Y en los aspectos en los que no está de acuerdo, también lo ha expresado”, indicó.

Para Allasino, el aporte que puede hacer el PRO está vinculado a la experiencia de gestión y a la construcción de administraciones eficientes. En ese marco, puso como ejemplo la gestión municipal de Luján de Cuyo, que recientemente fue destacada en un relevamiento nacional sobre calidad institucional y administración pública.

“El ejemplo de Luján hoy es reconocido y validado en toda la Argentina. Esa experiencia es la que creemos que puede aportar al futuro del país”, recalcó.