Macri ya se mostró con el intendente Allasino a poco de pisar suelo mendocino

mauricio macri esteban allasino Macri y Allasino dialogaron sobre la actualidad nacional, el escenario político y el proceso de transformación que lleva adelante la comuna. Foto: gentileza Municipalidad de Luján de Cuyo

También está prevista una reunión con Ulpiano Suarez, con quien Macri ya mantuvo conversaciones previas. La presencia del expresidente junto a figuras del radicalismo mendocino vuelve a alimentar especulaciones sobre posibles reconfiguraciones opositoras frente al desgaste que empieza a mostrar el oficialismo nacional.

Una visita con mucho contexto

La llegada de Macri a Mendoza no fue una sorpresa ni un movimiento improvisado. La visita del fundador del PRO se produce en un momento de desgaste político para el presidente Javier Milei y con una caída en su imagen positiva.

El ex presidente eligió a la provincia como escenario para volver a mostrarse en el centro de la escena política nacional y retomar conversaciones con antiguos socios de Juntos por el Cambio.

La jornada incluye además un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo, con quien la relación viene siendo trabajada hace tiempo.

En el hotel Hilton, en Guaymallén, Macri relanzará el PRO en Mendoza junto con dirigentes locales y militancia, con un eslogan más que sugestivo que ya lanzó en Buenos Aires: "El próximo paso".

mauricio macri gabriel pradines Mauricio Macri y Gabriel Pradines en Mendoza. Foto: redes sociales

Macri estará acompañado de Gabriela Michetti, la ex vicepresidenta que eligió alejarse de la vida pública al terminar su mandato, cuya reaparición se da justo cuando la militancia del PRO fogonea cada vez con más fuerza una posible candidatura presidencial de Macri para 2027.

El PRO mendocino, partido en dos

Allasino es una figura clave en este esquema, pero no el único actor en juego. El PRO provincial recibirá a Macri con una fractura mal disimulada: la interna entre el sector de Gabriel Pradines -presidente del partido- y el espacio vinculado a la vicegobernadora Hebe Casado lleva un año sin resolverse, y la visita del ex presidente no parece estar diseñada para suturarla.

Del lado del oficialismo del partido estarán Pradines, la diputada provincial Jimena Cogo y el propio Allasino. Casado, en cambio, quedó afuera del mapa de la visita.

Macri se despegó de Milei

El contexto nacional en el que llega Macri a la provincia también pesa. En la previa de su visita a Mendoza, el expresidente dejó fuertes definiciones sobre el estilo de liderazgo de Milei durante una charla en la Universidad Austral, donde sintetizó su mirada con una frase que generó repercusión: "Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio".

Esa toma de distancia pública con Milei no es nueva, pero sí cada vez más explícita. La visita de Macri a Mendoza se da en un momento de alejamiento con el presidente e impulso de su propia militancia de cara a las elecciones del año que viene.

Desde La Libertad Avanza ya leen el movimiento con atención: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planteó que una candidatura de Macri le haría un favor al kirchnerismo.

Por lo pronto, la reunión de Macri en Luján de Cuyo fue el primer capítulo concreto de una jornada que el PRO mendocino y nacional seguirá de cerca. Allasino participará además de las distintas actividades políticas del día, donde referentes provinciales y municipales intercambiarán miradas sobre los desafíos de gestión y el futuro de Mendoza. La provincia, se muestra una vez más, en el centro del tablero político.