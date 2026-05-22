De Andreis no descartó una nueva alianza del PRO con Alfredo Cornejo

El PRO mira a Alfredo Cornejo como un aliado posible

La definición más fuerte apareció cuando le preguntaron si el PRO quiere volver a construir una alianza con Alfredo Cornejo. Dato importante, considerando que se espera que durante las próximas horas el gobernador mendocino se reúna con el expresidente y parte de su equipo.

“Sí, podríamos construir una alianza. O por lo menos no lo descartamos”, respondió De Andreis.

"Nosotros tenemos una alta valoración por Cornejo como gobernador. Y en su momento, acordate que Alfredo era el presidente del radicalismo cuando fuimos gobierno nacional. Es un tipo muy valioso", agregó.

De Andreis también destacó la relación política que el PRO mantiene con el radicalismo mendocino. “El radicalismo de Mendoza es una fuerza con la que nos sentimos muy cómodos”, señaló. Y puso como ejemplo el trabajo parlamentario que comparte en el Congreso con la diputada Pamela Verasay.

“Comparto el interbloque con Verasay y tenemos mucha afinidad”, dijo.

El histórico dirigente macrista explicó que esa posibilidad de entendimiento forma parte de la historia del PRO como fuerza política. Según planteó, el partido siempre tuvo una vocación frentista y construyó alianzas desde sus primeros años.

“El PRO siempre fue un partido que construye frentes. Desde que existimos armamos frentes electorales”, sostuvo.

En esa línea, recordó la construcción que derivó primero en el PRO y luego en Cambiemos, con la incorporación de la Coalición Cívica y del radicalismo. Para De Andreis, esa lógica sigue vigente porque “la Argentina también va a salir si encontramos puntos de acuerdo con quienes pensamos parecido”.

cornejo macri foto interior.jpg Alfredo Cornejo y Mauricio Macri se conocen desde hace mucho tiempo. Imagen ilustrativa.

De todos modos, el diputado nacional aclaró que el PRO atraviesa un proceso interno de reconstrucción después del golpe político que significó la tensa interna de 2023 entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Hoy nosotros también tenemos que darle mucha dedicación y energía a renovar, reconstruir nuestro partido, volver a llevar nitidez de dónde estamos parados”, expresó.

Y agregó: “El 2023-2025 fue un momento muy malo. La interna del 23, primero entre Larreta y Bullrich -se suponía que el que ganaba era presidente- fue muy dañina para nosotros”.

En ese contexto, De Andreis insistió en que el PRO debe volver a mostrarle al electorado cuál es su identidad política. Pero, al volver sobre Mendoza, dejó otra frase clara sobre Cornejo: “Alfredo, volviendo al inicio de la pregunta, es alguien con quien nos sentimos muy cómodos trabajando”.

Fernando de Andeis entrevista PRO Nihuil De Andreis: "Nos sentimos cómodos trabajando con Cornejo". Foto: P.Y./Diario UNO.

Macri, Milei y el lugar incómodo del PRO

Durante la entrevista, De Andreis también defendió el acompañamiento que el PRO le dio al gobierno de Milei desde 2023. Admitió que se trata de una situación “incómoda” para su espacio, pero afirmó que el apoyo respondió a una prioridad mayor.

“Hay algo mucho más grande que nosotros, que es la Argentina”, señaló.

Según explicó, en el balotaje de 2023 el PRO entendió que la alternativa era entre Sergio Massa y Javier Milei. “Sin especular y sin ninguna duda, acompañamos y jugamos fuerte para que gane Milei, y queremos que le vaya bien”, afirmó.

En esa línea, De Andreis remarcó que Milei tiene “una agenda parecida” a la del PRO en temas como el rol del Estado y las libertades individuales. Pero matizó: “Claramente no somos lo mismo”.

El legislador macrista dijo que el gobierno nacional debe poner el foco en los problemas concretos de los argentinos y sostuvo que ahora hace falta avanzar sobre la microeconomía, la infraestructura, la designación de jueces y la baja de impuestos.

“Todavía hay un montón de argentinos que votaron el cambio, bancan el cambio y todavía no lo ven”, resumió.

En ese marco, vinculó ese diagnóstico con provincias como Mendoza, donde no todos los sectores económicos se benefician del mismo modo que la energía o el agro.

Al hablar de la economía, De Andreis planteó que el ordenamiento macroeconómico debe traducirse en mejores condiciones para la construcción, el comercio, el turismo y las pymes. “Hay que darle más competitividad a las condiciones en las cuales desarrollan las empresas sus negocios”, recalcó.

Fernando de Andreis entrevista Nihuil PRO "Todavía hay muchos argentinos que no ven el cambio", cuestionó De Andreis al referirse a la gestión de Javier Milei. Foto: P.Y./Diario UNO.

Las elecciones de 2027 y los acuerdos que vienen

El dirigente también fue consultado por la posibilidad de que el PRO vuelva a confluir con La Libertad Avanza en 2027. No lo descartó, aunque marcó diferencias con el gobierno de Javier Milei.

“Imposible no es. También hay una chance de ir juntos con parte del radicalismo”, insistió.

Cuando le preguntaron con qué parte de la UCR podría darse ese entendimiento, De Andreis contestó: “La que no es de (Martín) Lousteau seguro”. Luego mencionó que en algunas provincias ya existen acuerdos entre sectores radicales y libertarios.

Sobre el futuro electoral de Cornejo y el radicalismo mendocino, evitó meterse de lleno. Ante la consulta sobre si el gobernador ya tendría cerrado un acuerdo con los libertarios para 2027, De Andreis fue prudente.

“No hay ninguna posibilidad de que yo me meta a opinar sobre algo que no sé. Además, es una decisión de Cornejo y del radicalismo de Mendoza. Nunca osaría opinar de esa manera”, dijo.

En medio de las tensiones entre el PRO, La Libertad Avanza y los distintos sectores del radicalismo, De Andreis evitó cerrar escenarios, pero fue explícito en un punto: el macrismo mira a Cornejo como un dirigente valioso y no descarta volver a construir con él.