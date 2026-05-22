El hijo mayor de la docente jubilada Margarita Iris Gutiérrez, de 72 años, fue detenido como el principal sospechoso y fue imputado como presunto autor del crimen ocurrido en Junín. La víctima fue encontrada muerta sin vida el martes 19 con parte de su cuerpo calcinado. Creen que primero fue asfixiada y luego quemada.
Imputaron por el crimen de la docente jubilada de Junín a su hijo mayor
David Enrique Demaldé, de 46 años, fue imputado por el crimen de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, de 72 años, descubierto en martes pasado
Se trata David Enrique Demaldé, psicólogo de 46 años, quien fue imputado por la el fiscal Carlos Giuliani en la mañana de este viernes por homicidio agravado por el vínculo, y quedó detenido.
Ahora resta que se avance con el pedido de prisión preventiva por parte de los pesquisas para que el sospechoso quede preso mientras se lleva adelante la investigación que lo llevará a juicio.
La captura de Demaldé ocurrió durante el miércoles en la tarde en Rivadavia. Allí mismo la Policía secuestró una moto, el celular, municiones y una campera que tendría manchas de sangre, entre otros elementos importantes para la causa de matricidio.
El crimen que conmocionó a Junín
La ex docente y ex concejala fue encontrada muerta en su casa de calle Isaac Estrella. La puerta estaba sin medidas de seguridad, la casa estaba revuelta y ella tenía parte del torso y su cara quemada.
Primero se pensó que podría haber sido un accidente doméstico, pero minutos después confirmaron que se trataba de un asesinato.
Su hijo mayor fue uno de los primeros en estar en la mira de los pesquisas debido a la mala relación que tenía con su madre debido a adicciones que tendría el psicólogo.
Pero fue un testigo el punto de inicio clave para llegar a él, ya que relató que lo había visto circular en moto muy conmocionado y con una llamativa herida en una de sus manos. Demaldé le habría dicho que tuvo un accidente, pero los investigadores del crimen creen que la lesión se la hizo en el momento del matricidio.