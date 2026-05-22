Imputaron por el crimen de la docente jubilada de Junín a su hijo mayor

margarita gutierrez crimen junin

La captura de Demaldé ocurrió durante el miércoles en la tarde en Rivadavia. Allí mismo la Policía secuestró una moto, el celular, municiones y una campera que tendría manchas de sangre, entre otros elementos importantes para la causa de matricidio.

El crimen que conmocionó a Junín

La ex docente y ex concejala fue encontrada muerta en su casa de calle Isaac Estrella. La puerta estaba sin medidas de seguridad, la casa estaba revuelta y ella tenía parte del torso y su cara quemada.

Primero se pensó que podría haber sido un accidente doméstico, pero minutos después confirmaron que se trataba de un asesinato.

Su hijo mayor fue uno de los primeros en estar en la mira de los pesquisas debido a la mala relación que tenía con su madre debido a adicciones que tendría el psicólogo.

Pero fue un testigo el punto de inicio clave para llegar a él, ya que relató que lo había visto circular en moto muy conmocionado y con una llamativa herida en una de sus manos. Demaldé le habría dicho que tuvo un accidente, pero los investigadores del crimen creen que la lesión se la hizo en el momento del matricidio.