Encontraron calcinada a una reconocida docente en Junín e investigan si el asesino fue un familiar

mariana gutierrez femicidio crimen junin Investigan si la víctima del crimen fue asesinada por un problema familiar o por un robo.

Los fiscales departamentales Carlos Giuliani y Facundo Garnica se dirigieron al lugar del hecho y comenzaron a investigar la muerte bajo el protocolo de violencia de género, en busca de determinar si se trató de un femicidio.

El móvil del crimen

Si bien se aplicó el protocolo de femicidio, como suele ocurrir de rigor ante la muerte violenta de una mujer, la principal sospecha en el comienzo de la investigación es que se trató de un problema familiar o de un robo.

Fuentes vinculadas al expediente detallaron que Mariana Gutiérrez no tenía pareja -había enviudado hace varios años- y que el interior del domicilio parecía revuelto, como si los autores del crimen estuvieran buscando algún elemento, aunque hasta el momento no se detectaron faltantes en el domicilio.

En ese sentido, comenzó a tomar fuerza la versión de que el crimen fue motivado por un problema familiar tras el dato de que una persona muy cercana a la mujer -se reserva su identidad para no entorpecer la investigación- tenía problemas de consumo de estupefacientes.

comisaria 19 junin.jpg La Comisaría 19 de Junín intervino en el crimen.

La víctima fatal

Los primeros pasos de la investigación determinaron que la víctima fatal era Mariana Iris Gutiérrez Demalde, una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso a mediados de 2016 el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la Resolución.

La víctima del crimen también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.