Tragedia en Chile: una niña cayó desde el piso 11 y hay mucha bronca por lo que estaba haciendo su padre

Según informaron fuentes policiales, una vecina de los pisos inferiores escuchó un fuerte golpe proveniente del sector del patio interno. Al asomarse para investigar el origen del ruido, se topó de frente con la trágica escena del cuerpo de la menor.

tragedia-chile

Tragedia en Chile: una noche de fiesta y un dramático despertar

Los servicios de emergencia y efectivos policiales se trasladaron de inmediato al lugar del accidente, donde solo pudieron constatar el fallecimiento de la niña debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

Al subir al departamento del piso 11 para notificar a los responsables, los uniformados se encontraron con un panorama desolador signado por la negligencia. Tras golpear la puerta repetidamente, lograron ingresar y hallaron al padre de la menor, profundamente dormido.

Según las primeras pericias y el testimonio de los agentes de Chile, el hombre presentaba un evidente estado de ebriedad que le impedía reaccionar con lucidez ante la presencia policial.

Al ser interrogado tras reaccionar, se determinó que el sujeto había estado festejando el cumpleaños de su actual pareja durante la noche anterior y la madrugada, ingiriendo grandes cantidades de alcohol.

Mientras la niña quedaba sin supervisión alguna en las alturas del edificio, el hombre se sumió en un sueño pesado del cual despertó con la peor de las noticias.

tragedia-chile3

La situación judicial de la tragedia

El accidente dio un giro inmediato hacia el terreno penal. La fiscalía interviniente dispuso la detención inmediata del progenitor, quien quedó imputado bajo cargos vinculados al abandono de persona seguido de muerte y negligencia criminal, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia y de los peritajes en el departamento para determinar cómo la menor logró acceder al balcón.

tragedia-chile4

La comunidad permanece conmocionada por una tragedia que mezcla la fatalidad con la total desaprensión parental, reabriendo el debate sobre el cuidado de menores en edificaciones de altura.