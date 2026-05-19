Un accidente entre un tren y un vehículo ocurrió en las primeras horas de la mañana de este martes en Luján de Cuyo. Pese a que la camioneta fue arrastrada por más de 100 metros, el conductor no sufrió lesiones en el episodio.
Un tren arrastró a una camioneta por más de 100 metros pero no hubo víctimas en el accidente
El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana de este martes en el cruce del tren en calle Olavarría entre San Martín y Ruta Nacional 40
Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, cerca de las 8.30 una camioneta Toyota Hilux circulaba por calle Olavarría en dirección a Perdriel.
En el cruce con las vías, entre calles San Martín y Ruta Nacional 40, el vehículo fue impactado por una formación del tren de cargas que lo enganchó en la parte delantera y lo arrastró por más de 100 metros.
Según manifestó el conductor de la camioneta en radio Nihuil, cuando "me asomé para cruzar las vías, vi la luz y ahí fue el impacto".
Personal de la Policía y de Bomberos trabajó en el lugar del accidente para sacar al conductor del habitáculo de la camioneta, quien afortunadamente no sufrió lesiones.