Un tren arrastró a una camioneta por más de 100 metros pero no hubo víctimas en el accidente

Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, cerca de las 8.30 una camioneta Toyota Hilux circulaba por calle Olavarría en dirección a Perdriel.

accidente camioneta tren lujan 3 El conductor de la camioneta no sufrió heridas en el accidente. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En el cruce con las vías, entre calles San Martín y Ruta Nacional 40, el vehículo fue impactado por una formación del tren de cargas que lo enganchó en la parte delantera y lo arrastró por más de 100 metros.