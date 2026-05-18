En un millonario robo le vaciaron su local de lencería y ahora realiza un sorteo para volver a empezar

El fin de semana pasado todo cambió. Ladrones ingresaron al local comercial en Guaymallén y se llevaron prácticamente todo. Tres costosas máquinas de coser y bordear, la mercadería disponible y hasta las perchas que tenía en los mostradores. La pérdida material fue valuada entre $10 y $12 millones.

El relato de la víctima del robo

La emprendedora Julieta Frías dialogó con Radio Nihuil y aseguró que está "tratando de sobrellevar todo esto". "Hace un mes que alquilé el local para showroom, para que la gente venga, mire y se pruebe", relató. "Mi principal fuente de trabajo son mis máquinas que ahora me robaron y no puedo trabajar", detalló.

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La víctima del robo realizó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y ahora está atenta a detectar si las máquinas sustraídas circulan en el mercado negro, como en las redes sociales por ejemplo.

Más allá de eso, comenzó a recibir la ayuda de "amigos y emprendedores con los que hemos juntado 40 premios para hacer un sorteo. Se trata de una rifa que tiene un valor de $5.000 para poder comprar aunque sea una de las máquinas que me robaron".