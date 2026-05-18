Hace poco de un mes había decidido trasladar su proyecto online de venta de lencería a un local físico en Guaymallén. Pero el fin de semana pasado fue víctima de un robo donde la desvalijaron. Ahora, la emprendedora impulsó un sorteo para recuperar la maquinaria de fabricación que utilizaba, valuadas en más de $10 millones.
En un millonario robo le vaciaron su local de lencería y ahora realiza un sorteo para volver a empezar
La víctima del robo en Guaymallén, donde se llevaron elementos por más de $10 millones, organizó un sorteo para recaudar dinero y volver a impulsar el local
Julieta Frías es una emprendedora que en tiempos de pandemia comenzó a fabricar y vender ropa interior femenina y otros elementos como pantuflas. Hace un mes, decidió alquilar un local ubicado en calle Charcas de Villa Nueva y montó un showroom, donde también tenía las máquinas con las que creaba las prendas.
El fin de semana pasado todo cambió. Ladrones ingresaron al local comercial en Guaymallén y se llevaron prácticamente todo. Tres costosas máquinas de coser y bordear, la mercadería disponible y hasta las perchas que tenía en los mostradores. La pérdida material fue valuada entre $10 y $12 millones.
El relato de la víctima del robo
La emprendedora Julieta Frías dialogó con Radio Nihuil y aseguró que está "tratando de sobrellevar todo esto". "Hace un mes que alquilé el local para showroom, para que la gente venga, mire y se pruebe", relató. "Mi principal fuente de trabajo son mis máquinas que ahora me robaron y no puedo trabajar", detalló.
La víctima del robo realizó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y ahora está atenta a detectar si las máquinas sustraídas circulan en el mercado negro, como en las redes sociales por ejemplo.
Más allá de eso, comenzó a recibir la ayuda de "amigos y emprendedores con los que hemos juntado 40 premios para hacer un sorteo. Se trata de una rifa que tiene un valor de $5.000 para poder comprar aunque sea una de las máquinas que me robaron".