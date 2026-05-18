El policía mendocino que hizo cumbre 50 veces en el Aconcagua para cuidar la vida de otros

El Tato ya había marcado un récord cuando hizo sus 30 cumbres en el Aconcagua, y desde los 6.962 metros de altura le propuso casamiento a su pareja, la guardaparques Vanesa Otero.

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 6 En una de sus cumbres al Aconcagua, Tato le propuso casamiento a su pareja. Foto: Gentileza

Las temporadas en Aconcagua siguieron y Mayorga mantuvo su trabajo de salvar andinistas junto con su destreza de sumar cumbres a pesar de las inclemencias del tiempo en aquellas alturas.

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 9 Sus compañeros de la Patrulla de Rescate le hicieron todo tipo de homenajes tras las 50 cumbres en el Aconcagua. Foto: Gentileza

Además, uno de los trabajos de la Patrulla de Rescate cuando llegan a la cumbre es asegurarse de que todos los andinistas estén bien y nadie quede allí. "Cerrar el cerro" le llaman, mientras descienden y garantizan que todos regresen a sus campamentos con la felicidad de haber logrado la cima del Coloso de América.

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 8 Son pocos los profesionales que pueden enorgullecerse por haber alcanzado 50 veces la cumbre del Aconcagua. Foto: Gentileza

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 10 Tato recibió distintos reconocimientos por haber cumplido las 50 cumbres en el Aconcagua. Foto: Gentileza

“Cada cumbre tiene un rostro, una historia. En la montaña no hay margen de error: cada paso puede definir si alguien vuelve con vida”, expresó el año pasado Tato Mayorga.

La celebración en altura de las 50 cumbres en Aconcagua

El día de la coronación fue el 13 de febrero pasado, en plena temporada de Aconcagua, donde cientos de andinistas del mundo llegan a Mendoza para recorrer el Coloso de América.

Cuando el Tato regresó al destacamento de la Patrulla de Rescate, ubicado en Plaza de Mulas a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, sus compañeros lo homenajearon por la meta alcanzada.

Embed - UPRAM on Instagram: "Hay quienes suben una montaña para que el mundo los vea, y hay quienes suben 50 veces para vigilar que todos vuelvan a casa. Este es un reconocimiento a la constancia de un rescatista de alma, cuya humildad es tan grande como el Centinela de Piedra. Gracias por enseñarnos que la verdadera cima no es solo llegar, sino estar allí para extender una mano cuando el aire falta @tato.47" View this post on Instagram

En un posteo muy emotivo, sus compañeros de rescates expresaron: "Hay quienes suben una montaña para que el mundo los vea, y hay quienes suben 50 veces para vigilar que todos vuelvan a casa. Este es un reconocimiento a la constancia de un rescatista de alma, cuya humildad es tan grande como el Centinela de Piedra. Gracias por enseñarnos que la verdadera cima no es solo llegar, sino estar allí para extender una mano cuando el aire falta".

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 2 Subir para ayudar, uno de los objetivos en la vida de Tato Mayorga. Foto: Gentileza

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 7 La montaña no sólo aporta aventuras, sino que construye vínculos de hierro entre quienes la aman y respetan. Foto: Gentileza

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 3 Tato Mayorga en la cima más alta de América. Foto: Gentileza

Por otro lado, acompañado de un video, publicaron: "La Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) se enorgullece y celebra un hito extraordinario: nuestro compañero dedica su vida a la montaña, y gracias a su compromiso incansable, llega a un nuevo hito en su trayectoria ”SU CUMBRE número 50”. Más allá del número, su labor ha sido un pilar de prevención, un acto diario de entrega, que nos recuerda que cada paso en la montaña es también un paso hacia la seguridad de todos".

Aconcagua Tato Mayorga cumbre Además de policía, Mayorga también es bombero voluntario de Lavalle. Foto: Gentileza

Aconcagua Tato Mayorga cumbre 4 Foto: Gentileza

Además, el Tato es Bombero Voluntario de Lavalle junto a su hermano Mauricio Mayorga, y juntos continúan al servicio de la comunidad cuando están de franco en sus funciones como policías.

“Soy un policía al que la vida lo llevó a otro escenario. No somos superhéroes, somos servidores públicos entrenados para un ambiente extremo”, expresó Oscar Tato Mayorga, quien ya tiene en su bitácora 50 cumbres en el Aconcagua.