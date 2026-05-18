Cuánto tiempo se debe colocar la almohada al sol para obtener grandes beneficios

Aunque cambies las sábanas con regularidad, lo cierto es que la almohada de tu cama acumula sudor, saliva, células muertas y, peor aún, millones de ácaros del polvo. Si la pones a secar al sol, todos estos problemas pueden solucionarse, aunque las personas no entienden por cuánto tiempo llevarlo a cabo.
Sacar este elemento de descanso al sol de tu patio patio o al balcón no es solo una costumbre antigua, sino que es una acción que ofrece ventajas reales para tu salud y tu bienestar.
Cuánto tiempo colocar la almohada al sol para obtener beneficios
Para que el sol actúe como un desinfectante natural, el tiempo recomendado es de 2 a 4 horas en total, asegurándote de darle la vuelta a la almohada a la mitad del proceso. Es decir, dos horas por cada lado.
Unos pocos minutos no son suficientes para que el calor penetre en el relleno, mientras que dejarla expuesta durante más de 6 horas bajo un sol radiante de verano podría debilitar las costuras y desgastar el exterior de la almohada de tu cama.
De más no está decir que las mejores horas para sacar afuera a este elemento son entre las 11 de la mañana y las tres de la tarde, cuando el sol está en su máximo rendimiento.
Antes de empezar con este truco casero, es importante que revises la etiquetaa de tu almohada. Este método funciona a la perfección en almohadas de plumas, plumón, algodón y otros materiales.
Si utilizas una almohada viscoelástica o de látex, debes evitar el sol directo. El calor extremo degrada estos materiales sintéticos y haciendo que se rompan.
Los beneficios de este truco casero
-
Adiós a los ácaros y alérgenos: los rayos UV del sol eliminan los ácaros del polvo de forma directa y frenan su reproducción. Esto reduce drásticamente las alergias matutinas, los estornudos y el asma.
Desinfección natural: el calor seco destruye las bacterias y las esporas de moho que se alimentan de la humedad generada por nuestro sudor nocturno.
Eliminación de malos olores: el sol evapora la humedad atrapada en el núcleo de la almohada, devolviéndole un aroma fresco y natural.
Recupera la esponjosidad: al perder la humedad retenida, las fibras sintéticas, el algodón o las plumas se expanden, haciendo que la almohada recupere su forma original.