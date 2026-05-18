Cuánto tiempo se debe colocar la almohada al sol para obtener grandes beneficios

Cuánto tiempo colocar la almohada al sol para obtener beneficios

Para que el sol actúe como un desinfectante natural, el tiempo recomendado es de 2 a 4 horas en total, asegurándote de darle la vuelta a la almohada a la mitad del proceso. Es decir, dos horas por cada lado.

Unos pocos minutos no son suficientes para que el calor penetre en el relleno, mientras que dejarla expuesta durante más de 6 horas bajo un sol radiante de verano podría debilitar las costuras y desgastar el exterior de la almohada de tu cama.

De más no está decir que las mejores horas para sacar afuera a este elemento son entre las 11 de la mañana y las tres de la tarde, cuando el sol está en su máximo rendimiento.

almohada, sol Este truco casero no es conocido por todos.

Antes de empezar con este truco casero, es importante que revises la etiquetaa de tu almohada. Este método funciona a la perfección en almohadas de plumas, plumón, algodón y otros materiales.

Si utilizas una almohada viscoelástica o de látex, debes evitar el sol directo. El calor extremo degrada estos materiales sintéticos y haciendo que se rompan.

Los beneficios de este truco casero