Ni té, ni pastillas: el poder de colocar hojas de menta debajo de la almohada antes de dormir

Por qué colocar hojas de menta debajo de la almohada antes de dormir

Esta práctica, que está revolucionando las rutinas de bienestar nocturno, no es un simple remedio casero sin fundamento. Su efectividad radica en cómo tu cerebro reacciona a los estímulos olfativos mientras intentas dormir.

Uno de los principales enemigos de un sueño profundo es la congestión nasal sutil o las alergias estacionales. Al colocar hojas de menta fresca o seca debajo de la almohada, el calor que emana tu propia cabeza actúa como difusor natural y ecológico.

La planta comienza a liberar mentol de forma gradual durante toda la noche. Este compuesto orgánico ayuda a despejar las vías respiratorias superiores casi de inmediato, oxigenando el cuerpo de manera óptima.

estrés laboral Con este truco casero, puedes disminuir la hormona del estrés.

Aunque la menta suele asociarse popularmente con la energía y el despertar, su impacto en el sistema nervioso central cuando estás en reposo es fascinante.

Inhalar el sutil perfume de la menta mientras descansas ayuda a mitigar los niveles de cortisol, que es conocida como la hormona del estrés.

3 consejos a la hora de hacer este truco casero