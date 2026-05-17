Ni té, ni pastillas: el poder de colocar hojas de menta debajo de la almohada antes de dormir

La búsqueda del sueño perfecto ha llevado a millones de personas a llenar sus mesas de noche con tazas de té tibio, gotas relajantes y, en los casos más severos, a las pastillas recetadas. Sin embargo, lo cierto es que también puedes recurrir a un sencillo truco casero, con la planta de menta como protagonista.
El hecho de colocar hojas de menta debajo de la misma ayuda a dormir mejor, siendo este un beneficio que no todas las personas conocen.
Por qué colocar hojas de menta debajo de la almohada antes de dormir
Esta práctica, que está revolucionando las rutinas de bienestar nocturno, no es un simple remedio casero sin fundamento. Su efectividad radica en cómo tu cerebro reacciona a los estímulos olfativos mientras intentas dormir.
Uno de los principales enemigos de un sueño profundo es la congestión nasal sutil o las alergias estacionales. Al colocar hojas de menta fresca o seca debajo de la almohada, el calor que emana tu propia cabeza actúa como difusor natural y ecológico.
La planta comienza a liberar mentol de forma gradual durante toda la noche. Este compuesto orgánico ayuda a despejar las vías respiratorias superiores casi de inmediato, oxigenando el cuerpo de manera óptima.
Aunque la menta suele asociarse popularmente con la energía y el despertar, su impacto en el sistema nervioso central cuando estás en reposo es fascinante.
Inhalar el sutil perfume de la menta mientras descansas ayuda a mitigar los niveles de cortisol, que es conocida como la hormona del estrés.
3 consejos a la hora de hacer este truco casero
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Consigue hojas de calidad: puedes usar ramitas frescas de tu jardín o un saquito de hojas secas bien conservadas.
Usa una barrera protectora: introduce la menta dentro de una pequeña bolsa de algodón, lino o un pañuelo, y colócala entre la almohada y la funda exterior. Esto evitará cualquier mancha de clorofila.
Renovación constante: si optas por hojas frescas, cámbialas cada dos noches para evitar que la humedad natural de la planta interfiera con tu descanso.