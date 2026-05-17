Así es el vuelo directo de pocas horas que conecta Mendoza y Punta Cana

El Boeing 737 MAX 8 partió con su cabina completamente llena. La gran ventaja de esta nueva ruta es el ahorro de tiempo y el confort. El vuelo directo es de aproximadamente 7 horas y 15 minutos. Uno se duerme observando las luces del Gran Mendoza y se despierta con las vistas aéreas del mar turquesa en contraste con el verde intenso de la isla que alberga a los dominicanos.

vuelo mendoza-punta cana3 La tripulación del primer vuelo Mendoza-Punta Cana por Arajet. Foto: Felicitas Oyhenart

Un aterrizaje a pura fiesta

En cuanto el avión tocó suelo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana estallaron los aplausos de todos los pasajeros. “Ese aplauso no se sintió, llegamos a Dominicna. Fuerte, fuerte ese aplauso”, comunicó el piloto y todos celebraron con más euforia aún.

vuelo mendoza-punta cana Festejada primera salida del vuelo directo Mendoza-Punta Cana. Foto: Felicitas Oyhenart

Directo al check-in en un resort del Caribe.

Al despegar a la medianoche, el itinerario está perfectamente pensado para que los pasajeros pisen suelo dominicano antes del mediodía, aprovechando al máximo el primer día de playa.

Pero Punta Cana no es el único fin del viaje. Muchos de los pasajeros que estrenaron la ruta aprovecharon el hub estratégico de la aerolínea para conectar con otros 28 destinos internacionales. Entre ellos, Miami, Orlando, Nueva York, Ciudad de México, Cancún.

Tarifas 20% más bajas

Además de la comodidad de viajar sin escalas, el precio es el gran seductor de esta nueva ruta. La compañía ofrece tarifas muy competitivas en el mercado actual. "Estamos cerca de 20% por debajo del costo de nuestra competencia. Hoy, un pasaje de ida y vuelta ronda entre los U$S620 y U$S650 aproximadamente, dependiendo siempre de la estacionalidad y la anticipación de compra", destacó José Gregorio Cabrera, VP de Comunicaciones de Arajet.

El Caribe siempre enamora a los mendocinos y Punta Cana sigue siendo uno de los destinos más buscados. Si bien este vuelo debutó con tres frecuencias semanales (miércoles, sábados y domingos), desde la aerolínea confirmaron que debido a la gran demanda a partir de junio se sumará una frecuencia más.

Para quienes prefieren alejarse del frío y buscan alternativas donde la arena blanca y el agua turquesa sean protagonistas, el vuelo directo desde Mendoza a Punta Cana es ideal.