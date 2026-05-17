Del frío mendocino al calor del Caribe sin escala. ¿Quién hubiera dicho que el paisaje cordillerano mendocino y las aguas turquesas del Caribe quedarían a tan sólo unas horas de distancia? Este fin de semana el Aeropuerto de Mendoza fue escenario de un hito turístico: la provincia tiene vuelo directo a Punta Cana de la mano de la aerolínea dominicana Arajet.
Así es el vuelo directo de pocas horas que conecta Mendoza y Punta Cana
El primer avión de Arajet que conectó sin escala Mendoza con el Caribe despegó a sala llena desde El Plumerillo este domingo por la madrugada. Cómo fue la experiencia a bordo, frecuencias, precios y las novedades
Mientras Mendoza registraba uno de los días más fríos en lo que va del año, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo se encendió con la calidez del trópico. Decenas de familias, parejas y grupos de amigos hacían fila en el counter con una sonrisa imborrable: estaban a minutos de abordar el vuelo inaugural.
La empresa caribeña aterrizó en la provincia con una propuesta tan tentadora como disruptiva para los viajeros locales que buscan una desconexión total en las playas de República Dominicana.
El Boeing 737 MAX 8 partió con su cabina completamente llena. La gran ventaja de esta nueva ruta es el ahorro de tiempo y el confort. El vuelo directo es de aproximadamente 7 horas y 15 minutos. Uno se duerme observando las luces del Gran Mendoza y se despierta con las vistas aéreas del mar turquesa en contraste con el verde intenso de la isla que alberga a los dominicanos.
Un aterrizaje a pura fiesta
En cuanto el avión tocó suelo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana estallaron los aplausos de todos los pasajeros. “Ese aplauso no se sintió, llegamos a Dominicna. Fuerte, fuerte ese aplauso”, comunicó el piloto y todos celebraron con más euforia aún.
Directo al check-in en un resort del Caribe.
Al despegar a la medianoche, el itinerario está perfectamente pensado para que los pasajeros pisen suelo dominicano antes del mediodía, aprovechando al máximo el primer día de playa.
Pero Punta Cana no es el único fin del viaje. Muchos de los pasajeros que estrenaron la ruta aprovecharon el hub estratégico de la aerolínea para conectar con otros 28 destinos internacionales. Entre ellos, Miami, Orlando, Nueva York, Ciudad de México, Cancún.
Tarifas 20% más bajas
Además de la comodidad de viajar sin escalas, el precio es el gran seductor de esta nueva ruta. La compañía ofrece tarifas muy competitivas en el mercado actual. "Estamos cerca de 20% por debajo del costo de nuestra competencia. Hoy, un pasaje de ida y vuelta ronda entre los U$S620 y U$S650 aproximadamente, dependiendo siempre de la estacionalidad y la anticipación de compra", destacó José Gregorio Cabrera, VP de Comunicaciones de Arajet.
El Caribe siempre enamora a los mendocinos y Punta Cana sigue siendo uno de los destinos más buscados. Si bien este vuelo debutó con tres frecuencias semanales (miércoles, sábados y domingos), desde la aerolínea confirmaron que debido a la gran demanda a partir de junio se sumará una frecuencia más.
Para quienes prefieren alejarse del frío y buscan alternativas donde la arena blanca y el agua turquesa sean protagonistas, el vuelo directo desde Mendoza a Punta Cana es ideal.