Mendoza tendrá vuelo directo a Punta Cana: cuánto salen los pasajes

Punta Cana Arajet contará con 4 frecuencias semanales del vuelo Mendoza/Punta Cana

El anunció del vuelo directo desde Mendoza se realizó en el mes de diciembre y la respuesta del público local superó las expectativas. En diálogo con Diario UNO, José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet, confirmó: “Tenemos más de 80% de ocupación sin haber empezado a volar. Eso nos llevó a pasar de tres frecuencias semanales a aumentar a cuatro frecuencias por semana”.

Por otro lado, Cabrera destacó que uno de los puntos clave al momento de seleccionar volar con la aerolínea dominicana es el valor de los tickets. “Estamos cerca de 20% por debajo del costo de nuestra competencia. Un pasaje ida y vuelta ronda entre los U$S640 y U$S650 aproximadamente”, destacó el representante de la empresa aérea y recordó que estos montos dependen de la fecha en la cual se viaja y la demanda.

Embed - AHORA: Mendoza tendrá un vuelo DIRECTO al Caribe

Al igual que otras aerolíneas, Arajet ofrece el sistema de stopover. Aquellos que vuelan a a través de esta empresa pueden optar por una estadía corta en República Dominicana y luego continuar su viaje hacia alguno de los 28 destinos de la red, entre ellos, Miami, Orlando, Nueva York o San Juan de Puerto Rico.

Arajet La aerolínea ofrece stopover en República Dominicana

Más allá de la oportunidad para los mendocinos de viajar en un vuelo sin escalas al Caribe, esta nueva ruta busca impulsar el turismo receptivo en Mendoza. "Estamos muy seguros de que va a ser un gran mercado de recepción para todos los dominicanos a los que les encanta venir a Mendoza para hacer enoturismo y disfrutar de su gastronomía", concluyó Cabrera.