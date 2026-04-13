Mendoza avanza en conectividad aérea y suma una nueva ruta hacia uno de los destinos más buscados por los argentinos: Punta Cana. Se trata de un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo hacia el aeropuerto de esa ciudad de República Dominicana, que comenzará a operar el 16 de mayo con una frecuencia de cuatro vuelos semanales (lunes, martes, jueves y domingos).
Mendoza tendrá vuelo directo a Punta Cana: cuánto salen los pasajes
Los mendocinos contarán con una nueva alternativa para volar sin escalas a República Dominicana. La aerolínea que desembarca en la provincia promete tarifas competitivas, horarios estratégicos para aprovechar la playa y la posibilidad de conectar con otros destinos
Durante 2025, aumentó 62,3 % la cantidad de viajeros argentinos que visitan República Dominicana, posicionando a la Argentina en tercer lugar después de Estados Unidos y Canadá. Siguiendo esta tendencia, la aerolínea dominicana Arajet miró con buenos ojos al mercado mendocino y sumó en sus rutas a la provincia.
La oferta resulta por demás tentadora. Los vuelos despegarán a la madrugada desde El Plumerillo y el trayecto tendrá una duración aproximada de 8 horas y 40 minutos; es decir que los vacacionistas antes del mediodía ya pueden estar disfrutando de las playas paradisíacas de Punta Cana.
El anunció del vuelo directo desde Mendoza se realizó en el mes de diciembre y la respuesta del público local superó las expectativas. En diálogo con Diario UNO, José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet, confirmó: “Tenemos más de 80% de ocupación sin haber empezado a volar. Eso nos llevó a pasar de tres frecuencias semanales a aumentar a cuatro frecuencias por semana”.
Por otro lado, Cabrera destacó que uno de los puntos clave al momento de seleccionar volar con la aerolínea dominicana es el valor de los tickets. “Estamos cerca de 20% por debajo del costo de nuestra competencia. Un pasaje ida y vuelta ronda entre los U$S640 y U$S650 aproximadamente”, destacó el representante de la empresa aérea y recordó que estos montos dependen de la fecha en la cual se viaja y la demanda.
Al igual que otras aerolíneas, Arajet ofrece el sistema de stopover. Aquellos que vuelan a a través de esta empresa pueden optar por una estadía corta en República Dominicana y luego continuar su viaje hacia alguno de los 28 destinos de la red, entre ellos, Miami, Orlando, Nueva York o San Juan de Puerto Rico.
Más allá de la oportunidad para los mendocinos de viajar en un vuelo sin escalas al Caribe, esta nueva ruta busca impulsar el turismo receptivo en Mendoza. "Estamos muy seguros de que va a ser un gran mercado de recepción para todos los dominicanos a los que les encanta venir a Mendoza para hacer enoturismo y disfrutar de su gastronomía", concluyó Cabrera.