Un pueblo de 800 habitantes regala terrenos y da una jugosa ayuda en dólares para atraer familias

En medio del creciente interés por dejar atrás las grandes ciudades, un pequeño pueblo rural de Estados Unidos decidió apostar fuerte para sumar habitantes. Se trata de Curtis, una localidad del estado de Nebraska que cuenta con apenas 800 habitantes y que impulsa un plan para atraer nuevos vecinos mediante terrenos gratuitos e incentivos económicos.
La propuesta apunta especialmente a familias jóvenes y personas interesadas en una vida más tranquila, rodeada de praderas, campos abiertos y rutas extensas típicas de las Grandes Llanuras norteamericanas. El programa contempla la entrega sin costo de lotes que ya cuentan con infraestructura básica instalada, como calles pavimentadas, conexión de agua y electricidad.
A cambio, quienes accedan deberán construir una vivienda dentro de un plazo máximo de dos años y establecer residencia permanente en el lugar.
Incentivos económicos y el desafío de vivir lejos de la ciudad, la propuesta del pueblo que se hizo viral
Además de los terrenos gratuitos, Curtis ofrece ayudas económicas destinadas a familias con hijos que se incorporen al sistema educativo local. Según la información oficial del pueblo, las familias con un hijo pueden recibir hasta US$750; aquellas con dos hijos, hasta US$1250; mientras que quienes tengan tres hijos o más podrán acceder a US$1750.
El objetivo central es frenar la pérdida de población y sostener tanto la actividad comunitaria como el funcionamiento de las escuelas locales.
Sin embargo, mudarse a una comunidad tan pequeña también implica desafíos. Gran parte de la economía de Curtis gira en torno a la agricultura y los servicios básicos, por lo que las oportunidades laborales, comerciales y de entretenimiento son más limitadas que en las grandes ciudades. Además, muchos servicios complejos, como hospitales especializados o universidades, requieren recorrer largas distancias.
Aun así, quienes eligen este tipo de vida destacan otras ventajas: mayor tranquilidad, menor nivel de estrés, costos más bajos y una relación más cercana entre vecinos. En localidades rurales de Estados Unidos, la participación comunitaria suele ocupar un rol central y es considerada clave para evitar el éxodo hacia los grandes centros urbanos.