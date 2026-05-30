Un pueblo de 800 habitantes regala terrenos y da una jugosa ayuda en dólares para atraer familias

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Incentivos económicos y el desafío de vivir lejos de la ciudad, la propuesta del pueblo que se hizo viral

Además de los terrenos gratuitos, Curtis ofrece ayudas económicas destinadas a familias con hijos que se incorporen al sistema educativo local. Según la información oficial del pueblo, las familias con un hijo pueden recibir hasta US$750; aquellas con dos hijos, hasta US$1250; mientras que quienes tengan tres hijos o más podrán acceder a US$1750.

El objetivo central es frenar la pérdida de población y sostener tanto la actividad comunitaria como el funcionamiento de las escuelas locales.

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Sin embargo, mudarse a una comunidad tan pequeña también implica desafíos. Gran parte de la economía de Curtis gira en torno a la agricultura y los servicios básicos, por lo que las oportunidades laborales, comerciales y de entretenimiento son más limitadas que en las grandes ciudades. Además, muchos servicios complejos, como hospitales especializados o universidades, requieren recorrer largas distancias.

Aun así, quienes eligen este tipo de vida destacan otras ventajas: mayor tranquilidad, menor nivel de estrés, costos más bajos y una relación más cercana entre vecinos. En localidades rurales de Estados Unidos, la participación comunitaria suele ocupar un rol central y es considerada clave para evitar el éxodo hacia los grandes centros urbanos.