Se hartó de todo, dejó su pueblo y vive en una aldea flotante autosuficiente que construyó en un lago

aldea flotante La aldea flotante, en plena construcción. Captura de video.

El bambú se convirtió en el elemento central de toda la estructura. Fue utilizado para levantar pisos, paredes, techos y plataformas, creando un sistema flexible capaz de adaptarse a las variaciones del nivel del agua durante inundaciones o épocas de sequía.

Un pueblo flotante que produce alimentos y funciona sin tecnología

Con el paso de los meses, la construcción inicial evolucionó hasta convertirse en una pequeña aldea organizada, con sectores destinados al descanso, la cocina, el almacenamiento y la producción de alimentos.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su funcionamiento completamente autónomo. Parte de la plataforma fue destinada a la cría de peces dentro de un estanque integrado al lago, lo que le permite obtener proteínas de manera constante sin depender de largas jornadas de pesca.

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A eso se suma un sistema de huertas flotantes y cultivos adaptados al ambiente acuático, donde se producen verduras, frutas y arroz utilizando compost orgánico y recursos naturales disponibles en la zona.

Todas las actividades del asentamiento funcionan mediante energía humana y principios básicos de la naturaleza, como la gravedad, el agua y el fuego. Sin redes eléctricas, motores ni infraestructura tecnológica, la aldea logró convertirse en un modelo de vida completamente desconectado del sistema moderno.

El caso comenzó a despertar interés en redes sociales y medios internacionales por mostrar una forma de vida extrema basada en la autosuficiencia, la carpintería tradicional y el aprovechamiento integral del entorno natural.