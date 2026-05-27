Lejos del ruido urbano y de cualquier infraestructura moderna, un hombre decidió dejar su pueblo, cambiar por completo su estilo de vida y levantar una aldea flotante en plena selva de Vietnam. El proyecto, desarrollado en un lago remoto y construido íntegramente con bambú y madera, se transformó en un ejemplo extremo de autosuficiencia y vida sustentable.
Se hartó de todo, dejó su pueblo y vive en una aldea flotante autosuficiente que construyó en un lago
Un hombre construyó por sí solo un asentamiento autosuficiente sobre un lago remoto de Vietnam. Lejos de su pueblo, sin electricidad, sin máquinas, solo con recursos naturales
La construcción demandó cerca de un año de trabajo y fue realizada sin electricidad, maquinaria ni asistencia externa. Todo el asentamiento se apoya sobre plataformas flotantes elaboradas mediante técnicas tradicionales de carpintería y ensamblajes manuales, sin utilizar clavos ni materiales industriales.
La elección del agua como base no fue casual. Además de evitar los riesgos del terreno húmedo y la fauna salvaje, el lago funciona como fuente permanente de alimento y permite una conexión directa con el entorno natural.
El bambú se convirtió en el elemento central de toda la estructura. Fue utilizado para levantar pisos, paredes, techos y plataformas, creando un sistema flexible capaz de adaptarse a las variaciones del nivel del agua durante inundaciones o épocas de sequía.
Un pueblo flotante que produce alimentos y funciona sin tecnología
Con el paso de los meses, la construcción inicial evolucionó hasta convertirse en una pequeña aldea organizada, con sectores destinados al descanso, la cocina, el almacenamiento y la producción de alimentos.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su funcionamiento completamente autónomo. Parte de la plataforma fue destinada a la cría de peces dentro de un estanque integrado al lago, lo que le permite obtener proteínas de manera constante sin depender de largas jornadas de pesca.
A eso se suma un sistema de huertas flotantes y cultivos adaptados al ambiente acuático, donde se producen verduras, frutas y arroz utilizando compost orgánico y recursos naturales disponibles en la zona.
Todas las actividades del asentamiento funcionan mediante energía humana y principios básicos de la naturaleza, como la gravedad, el agua y el fuego. Sin redes eléctricas, motores ni infraestructura tecnológica, la aldea logró convertirse en un modelo de vida completamente desconectado del sistema moderno.
El caso comenzó a despertar interés en redes sociales y medios internacionales por mostrar una forma de vida extrema basada en la autosuficiencia, la carpintería tradicional y el aprovechamiento integral del entorno natural.