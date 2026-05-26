Mientras muchas grandes ciudades enfrentan problemas de tránsito, altos costos y estrés cotidiano, un pequeño pueblo de España decidió apostar por el camino opuesto: ofrecer tranquilidad, naturaleza y terrenos a precios sorprendentemente bajos para atraer nuevos vecinos.
El bonito pueblo de 30 habitantes que vende terrenos por 100 euros y busca familias para llenarse de vida
Rodeado de montañas y con menos de 30 habitantes permanentes, el pueblo lanzó una iniciativa para atraer vecinos, emprendedores y trabajadores remotos
La propuesta llega desde Santo Olmeda de la Cuesta, una localidad situada en la provincia de Cuenca que intenta revertir años de despoblación rural. Aunque el municipio cuenta con alrededor de 3000 residentes permanentes, en su casco histórico viven menos de 30 personas de forma estable.
En las últimas semanas, el pueblo ganó notoriedad tras difundirse una subasta pública de parcelas rurales con valores iniciales extremadamente bajos. Uno de los terrenos salió a la venta desde apenas 100 euros, aunque debía adquirirse junto con otra parcela ubicada en la misma zona.
El objetivo de las autoridades locales es claro: sumar familias, jóvenes emprendedores y trabajadores remotos que quieran instalarse en un entorno rural, impulsar la actividad económica y darle nueva vida a la comunidad.
Ubicado a unas dos horas de Madrid, Santo Olmeda de la Cuesta combina paisajes de montaña, bosques y construcciones tradicionales de piedra, en un ambiente muy distinto al ritmo acelerado de las grandes ciudades.
Un pueblo con naturaleza, teletrabajo y vida comunitaria
Entre los principales atractivos que destacan quienes analizan mudarse aparecen el menor costo de vida, la tranquilidad cotidiana y el contacto permanente con la naturaleza. A eso se suma la posibilidad de mantener conexión con grandes centros urbanos sin resignar calidad de vida.
Las autoridades de Santo Olmeda de la Cuesta también apuntan a captar personas que trabajen de manera remota o quieran desarrollar proyectos vinculados al turismo rural y los emprendimientos sustentables.
Las oportunidades laborales más habituales están relacionadas con:
- Agricultura
- Ganadería
- Hospedajes
- Gastronomía
- Artesanías
- Construcción
- Refacción de viviendas
- Turismo de naturaleza
Para quienes tengan ciudadanía europea, la radicación resulta más sencilla. En el caso de personas provenientes de otros países, deberán tramitar permisos de residencia o las visas correspondientes para instalarse legalmente en España.
Además de conseguir vivienda o adquirir alguno de los terrenos disponibles, los nuevos habitantes deberán realizar el empadronamiento en el ayuntamiento local para registrar oficialmente su domicilio y acceder a servicios.
La iniciativa refleja una tendencia cada vez más visible en distintas regiones rurales de Europa: pueblos que buscan recuperar población ofreciendo condiciones accesibles y una vida más calma frente al desgaste de las grandes ciudades.