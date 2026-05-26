El bonito pueblo de 30 habitantes que vende terrenos por 100 euros y busca familias para llenarse de vida

olmeda Santo Olmeda de la Cuesta, un bello pueblo español que busca resurgir. Foto: Ayuntamiento Olmeda

El objetivo de las autoridades locales es claro: sumar familias, jóvenes emprendedores y trabajadores remotos que quieran instalarse en un entorno rural, impulsar la actividad económica y darle nueva vida a la comunidad.

Ubicado a unas dos horas de Madrid, Santo Olmeda de la Cuesta combina paisajes de montaña, bosques y construcciones tradicionales de piedra, en un ambiente muy distinto al ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Un pueblo con naturaleza, teletrabajo y vida comunitaria

Entre los principales atractivos que destacan quienes analizan mudarse aparecen el menor costo de vida, la tranquilidad cotidiana y el contacto permanente con la naturaleza. A eso se suma la posibilidad de mantener conexión con grandes centros urbanos sin resignar calidad de vida.

pueblo olmeda de la cuesta Olmeda de la Cuesta, un pueblo rural que ofrece terrenos a precios increíbles. Foto: Ayuntamiento Olmeda

Las autoridades de Santo Olmeda de la Cuesta también apuntan a captar personas que trabajen de manera remota o quieran desarrollar proyectos vinculados al turismo rural y los emprendimientos sustentables.

Las oportunidades laborales más habituales están relacionadas con:

Agricultura

Ganadería

Hospedajes

Gastronomía

Artesanías

Construcción

Refacción de viviendas

Turismo de naturaleza

Para quienes tengan ciudadanía europea, la radicación resulta más sencilla. En el caso de personas provenientes de otros países, deberán tramitar permisos de residencia o las visas correspondientes para instalarse legalmente en España.

Embed - Olmeda de la Cuesta (Cuenca)

Además de conseguir vivienda o adquirir alguno de los terrenos disponibles, los nuevos habitantes deberán realizar el empadronamiento en el ayuntamiento local para registrar oficialmente su domicilio y acceder a servicios.

La iniciativa refleja una tendencia cada vez más visible en distintas regiones rurales de Europa: pueblos que buscan recuperar población ofreciendo condiciones accesibles y una vida más calma frente al desgaste de las grandes ciudades.