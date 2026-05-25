La increíble ubicación del pueblo argentino al que solo se puede entrar desde Bolivia

los toldos salta 3 Los Toldos, el pintoresco pueblo de Salta al que se accede por Bolivia. Un caso geográfico increíble. Foto: gentileza

Rodeado de cerros que superan los 2500 metros sobre el nivel del mar, el pueblo combina un clima subtropical de montaña con una vegetación exuberante y paisajes dominados por la selva.

Naturaleza extrema y un pueblo con cultura atravesada por la frontera

La historia de Los Toldos siempre estuvo ligada a su condición fronteriza. El intercambio cotidiano con Bolivia moldeó buena parte de su vida social, comercial y cultural, generando una fuerte integración con las comunidades vecinas.

Además de su particular ubicación, el pueblo cumple un rol estratégico como puerta de entrada al Parque Nacional Baritú, una de las reservas de selva de montaña más aisladas y menos exploradas del país. Guardaparques y visitantes utilizan la localidad como punto de acceso a esta región de las Yungas, según el informe que elaboró Billiken.

los toldos salta 4 Los Toldos, al norte de Salta, casi en Bolivia. Foto: gentileza

El atractivo turístico de Los Toldos gira principalmente alrededor de la aventura y el contacto con la naturaleza. Caminatas por senderos selváticos, biodiversidad única y paisajes prácticamente intactos forman parte de una experiencia muy distinta a los circuitos tradicionales del norte argentino.

La vida en el pueblo también refleja el esfuerzo de generaciones enteras por sostener la conexión y la actividad en una región marcada por el aislamiento geográfico.

los toldos salta 2 Los Toldos, Salta. Foto: gentileza

Más que una rareza de frontera, Los Toldos representa una muestra de cómo comunidades enteras lograron adaptarse a un entorno extremo, donde la cercanía con Bolivia terminó siendo clave para la vida cotidiana de uno de los rincones más remotos de la Argentina.