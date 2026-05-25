La increíble ubicación del pueblo argentino al que solo se puede entrar desde Bolivia

En el mapa argentino existen lugares que desafían toda lógica geográfica, y Los Toldos es uno de los casos más sorprendentes. Este pequeño pueblo de Salta, ubicada en el Departamento de Santa Victoria, mantiene una relación única con Bolivia: el acceso terrestre más práctico y utilizado para llegar al pueblo se realiza cruzando la frontera.
Con menos de 3000 habitantes, el pueblo de Los Toldos permanece rodeado por montañas, selva de Yungas y caminos complejos que históricamente dificultaron su conexión directa con el resto de la Argentina. Esa condición convirtió a la localidad en un verdadero símbolo de la vida fronteriza en el extremo norte del país.
La vía más habitual para ingresar es a través de la ciudad boliviana de Bermejo. Desde allí, pobladores y visitantes realizan el trayecto fronterizo que permite llegar al pueblo salteño. En cambio, el acceso íntegramente por territorio argentino continúa siendo mucho más complicado debido a las características geográficas de la zona.
Rodeado de cerros que superan los 2500 metros sobre el nivel del mar, el pueblo combina un clima subtropical de montaña con una vegetación exuberante y paisajes dominados por la selva.
Naturaleza extrema y un pueblo con cultura atravesada por la frontera
La historia de Los Toldos siempre estuvo ligada a su condición fronteriza. El intercambio cotidiano con Bolivia moldeó buena parte de su vida social, comercial y cultural, generando una fuerte integración con las comunidades vecinas.
Además de su particular ubicación, el pueblo cumple un rol estratégico como puerta de entrada al Parque Nacional Baritú, una de las reservas de selva de montaña más aisladas y menos exploradas del país. Guardaparques y visitantes utilizan la localidad como punto de acceso a esta región de las Yungas, según el informe que elaboró Billiken.
El atractivo turístico de Los Toldos gira principalmente alrededor de la aventura y el contacto con la naturaleza. Caminatas por senderos selváticos, biodiversidad única y paisajes prácticamente intactos forman parte de una experiencia muy distinta a los circuitos tradicionales del norte argentino.
La vida en el pueblo también refleja el esfuerzo de generaciones enteras por sostener la conexión y la actividad en una región marcada por el aislamiento geográfico.
Más que una rareza de frontera, Los Toldos representa una muestra de cómo comunidades enteras lograron adaptarse a un entorno extremo, donde la cercanía con Bolivia terminó siendo clave para la vida cotidiana de uno de los rincones más remotos de la Argentina.