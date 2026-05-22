Crece el turismo oscuro: un pueblo invita a pasar la noche en una ex cárcel y vivir momentos extremos

Mientras el turismo experiencial gana terreno en pueblos de todo el mundo, Europa del Este suma una propuesta tan extraña como perturbadora: pasar la noche dentro de antiguas cárceles soviéticas. Lo que durante décadas funcionó como espacios de detención, vigilancia y espionaje hoy se transformó en alojamientos temáticos que despiertan curiosidad, polémica y cada vez más interés entre viajeros internacionales.
Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en Tallin, capital de Estonia, donde varios complejos reutilizaron edificios asociados a la antigua KGB. Allí, los huéspedes pueden dormir en celdas originales reacondicionadas y participar de actividades que buscan recrear el clima de la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
La experiencia va mucho más allá de una estadía convencional. Algunos visitantes reciben uniformes, deben cumplir reglas estrictas y participan de simulacros de arrestos o interrogatorios inspirados en prácticas de la época. También se sirven comidas basadas en antiguas raciones soviéticas y se organizan recorridos dentro de sectores históricos de las prisiones.
La propuesta atrae especialmente a jóvenes europeos y fanáticos de la llamada “dark tourism”, una tendencia vinculada a viajes hacia lugares asociados con tragedias, conflictos o episodios traumáticos de la historia, tal cual recuerda el sitio especializado Millas x el Mundo.
Entre la memoria histórica y el turismo extremo en un pueblo de Tallin
Quienes impulsan estos proyectos aseguran que el objetivo no es convertir el sufrimiento en entretenimiento, sino generar una experiencia inmersiva que ayude a comprender cómo se vivía bajo sistemas de vigilancia y persecución política.
Por ese motivo, muchos de estos hoteles incorporan museos, documentos originales y visitas guiadas realizadas por historiadores o ex presos políticos vinculados a la Unión Soviética.
Sin embargo, el fenómeno también abrió un debate ético. Algunos sectores cuestionan la transformación de antiguas cárceles y espacios represivos en atractivos turísticos, al considerar que existe un riesgo de banalizar hechos traumáticos del pasado.
Otros observan que la frontera entre la preservación histórica y el espectáculo turístico se vuelve cada vez más difusa, especialmente en tiempos donde muchas experiencias extremas son consumidas y difundidas a través de redes sociales.
Más allá de las críticas, la tendencia continúa expandiéndose. En distintos puntos de Europa del Este comenzaron a surgir propuestas similares en bunkers militares reciclados, refugios nucleares y edificios vinculados al período soviético.
En un contexto donde muchos viajeros buscan experiencias originales y difíciles de olvidar, dormir en una ex prisión de la Guerra Fría se convirtió en una de las alternativas más llamativas y perturbadoras del turismo internacional.