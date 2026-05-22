Crece el turismo oscuro: un pueblo invita a pasar la noche en una ex cárcel y vivir momentos extremos

pueblo tallin Tallin, Estonia. Foto: web

La propuesta atrae especialmente a jóvenes europeos y fanáticos de la llamada “dark tourism”, una tendencia vinculada a viajes hacia lugares asociados con tragedias, conflictos o episodios traumáticos de la historia, tal cual recuerda el sitio especializado Millas x el Mundo.

Entre la memoria histórica y el turismo extremo en un pueblo de Tallin

Quienes impulsan estos proyectos aseguran que el objetivo no es convertir el sufrimiento en entretenimiento, sino generar una experiencia inmersiva que ayude a comprender cómo se vivía bajo sistemas de vigilancia y persecución política.

Por ese motivo, muchos de estos hoteles incorporan museos, documentos originales y visitas guiadas realizadas por historiadores o ex presos políticos vinculados a la Unión Soviética.

Sin embargo, el fenómeno también abrió un debate ético. Algunos sectores cuestionan la transformación de antiguas cárceles y espacios represivos en atractivos turísticos, al considerar que existe un riesgo de banalizar hechos traumáticos del pasado.

pueblo tallin 2 Memoria y reflexión en una habitación donde murieron personas en situaciones muy violentas. Foto: gentileza

Otros observan que la frontera entre la preservación histórica y el espectáculo turístico se vuelve cada vez más difusa, especialmente en tiempos donde muchas experiencias extremas son consumidas y difundidas a través de redes sociales.

Más allá de las críticas, la tendencia continúa expandiéndose. En distintos puntos de Europa del Este comenzaron a surgir propuestas similares en bunkers militares reciclados, refugios nucleares y edificios vinculados al período soviético.

En un contexto donde muchos viajeros buscan experiencias originales y difíciles de olvidar, dormir en una ex prisión de la Guerra Fría se convirtió en una de las alternativas más llamativas y perturbadoras del turismo internacional.