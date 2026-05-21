El pueblo que desde 1817 enamora en otoño con lagos, bosques, tranquilidad, pesca y paisajes únicos

pesca La aguas de La Florida, elegidas por muchos no solo para descansar sino para disfrutar de un momento de pesca. Foto: ANSL

Uno de los grandes impulsores del desarrollo local fue el histórico Dique La Florida, una obra fundamental para el crecimiento de la región y también uno de sus principales atractivos turísticos.

El dique, la reserva natural y las actividades de pueblo que atraen visitantes todo el año

Ubicado sobre la ruta provincial Nº9, el embalse recibe las aguas de los ríos Grande y Trapiche y da origen al río Quinto. Además de abastecer de agua dulce a ciudades como San Luis y Villa Mercedes, el dique se transformó en un importante polo turístico gracias a sus más de 700 hectáreas de superficie y sus espacios recreativos.

El lugar permite realizar pesca deportiva, actividades náuticas y jornadas de descanso junto al lago, con vistas panorámicas donde las sierras se reflejan sobre el agua.

Otro de los sitios destacados de la villa es la Reserva Florofaunística de La Florida, donde funciona el Centro de Conservación de Vida Silvestre orientado a la protección y recuperación de especies autóctonas.

agua san luis la florida La Florida, en San Luis. Foto: ANSL

El predio cuenta con senderos interpretativos y visitas guiadas que permiten conocer la biodiversidad de la región y promover la educación ambiental. Allí habitan animales como pumas, zorros y aves emblemáticas, entre ellas cardenales amarillos, águilas, halcones y loros barranqueros.

Además de sus atractivos naturales, La Florida dispone de infraestructura turística preparada para recibir viajeros durante todo el año. En los alrededores del dique funcionan campings y complejos equipados con parcelas para carpas y casas rodantes, quinchos, asadores, sanitarios con agua caliente y cabañas.

Con su combinación de naturaleza serrana, tranquilidad y actividades recreativas, la villa puntana se mantiene como uno de los destinos más buscados para escapadas y turismo al aire libre en el centro del país.