Intendentes en alerta por un desplome de la coparticipación que cayó casi un 30%

Ese es el caso por ejemplo de La Paz, que recauda aproximadamente un 0,7% de sus gastos, por lo que depende en un 99,3% de lo que le llega de coparticipación.

Fernando Ubieta, intendente de La Paz 1.jpg El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, indicó que el municipio depende en un 99,3% de lo que le llega de coparticipación.

"En nuestro caso la caída es más o menos del 30%, y por lo que pude chequear con mis colegas de otras comunas, el impacto para todos es similar. Lo preocupante es que no vemos que el Gobierno de la Provincia tenga algún gesto para ver cómo subsanamos esto", se quejó Fernando Ubieta, intendente de La Paz.

Y sumó: "Es preocupante porque el próximo mes no sólo hay que pagar los sueldos, sino que también debemos abonar el medio aguinaldo, y tenemos a los gremios pidiendo actualizar paritarias. Nosotros vamos a pagar todo, pero ahora tenemos que ver cómo conseguimos los fondos".

ulpiano suarez Ulpiano Suarez, intendente de la Capital de Mendoza sostuvo: "Estamos tratando de ver es si es una caída de la recaudación que se refleja en la coparticipación, o si hay un recorte en el fondo educativo que Nación manda a la provincia".

Pero la preocupación no es privativa de los intendentes del PJ, los radicales también se alertaron cuando vieron cómo se les cayeron los ingresos de mayo.

"En la comparativa de la primer quincena de mayo del 2025 con esta primer quincena la caída es del 26%. Eso en términos nominales es más o menos unos $467 millones menos lo que recibimos este mes. Lo que estamos tratando de ver es si es una caída de la recaudación que se refleja en la coparticipación, o si hay un recorte en el fondo educativo que Nación manda a la provincia, y a su vez esta la coparticipa a las comunas", precisó el intendente citadino, Ulpiano Suarez.

Si bien aún resta afinar cálculos, en Maipú por ejemplo estaban analizando si la caída de coparticipación en mayo rondó los $800 millones.

A qué se debe la caída de la coparticipación

Ante la preocupación de los intendentes, Diario UNO consultó al ministro de Hacienda, Víctor Fayad para corroborar a qué se debía la caída de la coparticipación y constatar el porcentaje en que se desplomó.

La primera respuesta del funcionario, es que no esta bien comparar lo que ingresó de coparticipación de una quincena del 2025 con el mismo periodo del 2026 "porque algunas tienen más días hábiles que otras, algunas se liquidan por cómo caen los vencimientos antes que otras, con lo cual a algunas le entran más impuestos que a otras, o más días de recaudación que a otras", detalló.

Por tanto, según el ministro, para corroborar si hay caída en esa distribución de impuestos lo que corresponde es comparar un periodo más amplio, como por ejemplo los primeros 4 meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, para evitar giros estacionales.

"Esos valores de caídas nominales, son errores metodológicos de comparación y no reflejan el estado actual de situación de la coparticipación. Si bien no es tan grave la caída, sí hay una caída, porque la coparticipación no es otra cosa que una fórmula sobre la recaudación propia y la coparticipación nacional y venimos viendo que está cayendo", asumió Víctor Fayad.

Sin embargo, en las cuentas de Hacienda la caída acumulada de la coparticipación del primer cuatrimestre "es en términos reales del 3,5 o 4%, que son exactamente los mismos números que lo que está cayendo en la recaudación de la provincia".