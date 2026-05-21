El diputado Emir Félix advirtió, que por el recorte de la Zona Fría, el gas será el 60% más caro

Félix, junto al legislador Martín Aveiro, se expresó en contra de los cambios al régimen de la Zona Fría, que tiene en cuenta el clima de Mendoza y de la Patagonia para sobvensionar una parte del consumo.

Ya durante el debate por las modificaciones al beneficio, el diputado nacional sanrafaelino advirtió sobre el fuerte impacto que generará en Mendoza la reducción de los beneficios sobre las tarifas de gas y que “las familias mendocinas van a pagar el gas un 60% más caro”. Y el problema se agudiza en los meses más fríos del año.