El diputado Emir Félix advirtió, que por el recorte de la Zona Fría, el gas será el 60% más caro

Tras un aval mayoritario al recorte de la Zona Fría, beneficio para los consumidores de gas de Mendoza, el diputado peronista Emir Félix aseguró que "se les está haciendo un gran daño a las familias mendocinas" y estimó que con el límite al subsidio, las boletas llegarán con un 60% de incremento.
Félix, junto al legislador Martín Aveiro, se expresó en contra de los cambios al régimen de la Zona Fría, que tiene en cuenta el clima de Mendoza y de la Patagonia para sobvensionar una parte del consumo.
Ya durante el debate por las modificaciones al beneficio, el diputado nacional sanrafaelino advirtió sobre el fuerte impacto que generará en Mendoza la reducción de los beneficios sobre las tarifas de gas y que “las familias mendocinas van a pagar el gas un 60% más caro”. Y el problema se agudiza en los meses más fríos del año.
El impacto también se sentirá en el costo del gas envasado
“El régimen de Zona Fría no es un subsidio, es un sistema solidario que reconoce que hay regiones donde calefaccionarse cuesta más”, señaló, cuestionando además que se mantenga la recaudación del fondo pero con menos compensaciones para los usuarios.
También señaló que la medida afectará tanto a quienes tienen conexión de gas natural como a miles de personas que utilizan garrafas en distintos puntos de la provincia.
“Mendoza sigue teniendo el mismo clima, las mismas distancias y las mismas necesidades que en 2021, cuando este régimen fue acompañado por legisladores que hoy buscan eliminarlo”, disparó.