Con los votos de 8 de los 10 diputados mendocinos se aprobó el recorte del subsidio de Zona Fría

Cómo se votó en 2021

En su nota de opinión del domingo, Ricardo Montacuto recordó que "los representantes por Mendoza que votaron a favor de la implementación de la Zona Fría fueron Alfredo Cornejo (hoy gobernador en segundo mandato), Omar De Marchi (actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas), Federico Zamarbide, Claudia Najul, Luis Petri (hoy de nuevo en una banca), Jimena Latorre (ministra de Energía de Mendoza); todos de Juntos por el Cambio. También lo hicieron Ramón (Protectora-PJ), Omar Félix (hoy intendente de San Rafael), Marisa Uceda, y Eber Pérez Plaza, del peronismo-kirchnerismo de entonces.

Aquella sesión en pandemia fue remota. Cornejo, Latorre y De Marchi, aunque votaron a favor, fueron críticos de la ley y marcaron disidencias del dictamen de mayoría.

martin aveiro Martín Aviero, diputado nacional por Mendoza del Partido Justicialista. Foto: YouToube

La advertencia de Martín Aveiro

El diputado nacional peronista Martín Aveiro aseguró que "es grave lo que causará esta ley. Son más de 400.000 familias de Mendoza las que se verán afectadas".

El tunuyanino recordó: "En 2021 los 10 diputados de Mendoza votaron a favor del beneficio. Entre esos 10 estaba Luis Petri, hoy de La Libertad Avanza y en contra".

Su compañero Emir Félix -presidente del Partido Justicialista de Mendoza- también hizo uso de la palabra. "Pasan el rastrillo bolsiqueando a la gente", dijo el sanraafelino.

"Cómo voy a explicarles a familias mendocinas que van a tener que pagar boletas 60% más caras y garrafas mucho más caras", señaló también el peronista.

Emir recordó que "Alfredo Cornejo apoyó esta ley en 2021 y hoy manda a sus legisladores a votar en contra. ¿Qué cambió en Mendoza, si está en el mismo lugar y tiene el mismo clima?. Recapaciten diputados mendocinos, por favor".

emir felix Emir Félix, presidente del Partido Justicialista y diputado nacional por Mendoza.

Quiénes mantendrán el beneficio de Zona Fría

El nuevo proyecto de Zona Fría se circunscribe sólo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.

Sin embargo, aquellas zonas que van a perder el subsidio podrían recibir una compensación cuyo porcentaje no está definido.

Esa compensación llegará a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Allí están incluidos hogares con ingresos netos menores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales lo que se calcula como unos $4 millones de ingresos familiares.

También llegará a quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/2057172621741945193&partner=&hide_thread=false En 2021 hubo consenso para incluir a Mendoza como Zona Fría. Hoy debió existir el mismo compromiso para defender a miles de mendocinos que ya no soportan más ajuste. Lamentablemente, no ocurrió. https://t.co/lsVWfII083 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 20, 2026

El reclamo de Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti se expresó antes de que se votara la ley y recordó: "En 2021 hubo consenso para incluir a Mendoza como Zona Fría. Hoy debió existir el mismo compromiso para defender a miles de mendocinos que ya no soportan más ajuste. Lamentablemente, no ocurrió".