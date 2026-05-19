Zona Fría: Aveiro aseguró que más de 422.000 familias mendocinas pagarán más caro el gas

El legislador explicó que la principal reforma que pretende imprimirle el gobierno a ese beneficio que llegaba a toda la provincia, es cambiar el criterio de otorgarlo por zona geográfica. Por tanto, con el nuevo esquema sólo quedaría bajo el ala del subsidio el departamento de Malargüe.

Aveiro sobre Zona Fría El diputado nacional del PJ, Martín Aveiro aseguró que el recorte del subsidio de Zona Fría perjudicará a más de 422.000 familias mendocinas, con lo que la afectación sería a cerca de un millón de mendocinos.

"Es grave la situación porque por la amplitud térmica hay departamentos de Mendoza que tiene temperaturas más bajas que la Patagonia, y es grave por el invierno que se avecina. Hace más de tres semanas que en el Valle de Uco tenemos temperaturas bajo cero", marcó Aveiro.

Días atrás el diputado radical Lisandro Nieri -quien firmó en disidencia el despacho de mayoría de la reforma de Zona Fría- admitió que “habrá un aumento importante”, aunque remarcó que el actual beneficio llegaba a provincias que no lo necesitaban y generaba una distorsión en el sistema.

“Córdoba y Santa Fe fueron beneficiadas con Zona Fría y no lo necesitaban. Y ahora tenés a hogares del norte subsidiando una pileta climatizada”, disparó.

La Libertad Avanza tiene los votos para reformar Zona Fría

El oficialismo libertario llegará este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados con los votos necesarios para reformar el subsidio de la Zona Fría.

Su proyecto ya consiguió el despacho de mayoría y en él se marcan los cambios que se le imprimirían a ese beneficio, con la idea de que la asistencia se concentre en los sectores más vulnerables, corrigiendo las "distorsiones" de lo que se votó en el 2021.

El nuevo proyecto de Zona Fría se circunscribe sólo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.

Por tanto se restringe a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Allí están incluidos hogares con ingresos netos menores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.