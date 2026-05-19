Salvan la biodiversidad del río disparando salmones por tubos neumáticos a varios metros de distancia

El desarrollo pertenece a la empresa Whooshh Innovations, creó un sistema conocido popularmente como el “salmon cannon” o cañón de salmones. Su objetivo es resolver uno de los grandes problemas de los ríos intervenidos por represas, se trata de la migración de especies como el salmón, que necesitan desplazarse río arriba para reproducirse, pero que muchas veces quedan bloqueados por estructuras artificiales.

El sistema funciona de manera sorprendentemente simple en concepto, pero sofisticada en ejecución. Los peces ingresan a un tubo flexible donde la diferencia de presión de aire los impulsa a través de largas distancias. El interior del conducto está diseñado para adaptarse al cuerpo del pez, reduciendo el daño y permitiendo un desplazamiento rápido y continuo. En algunos casos, los salmones pueden ser transportados a velocidades de entre 5 y 10 metros por segundo, cruzando obstáculos en cuestión de segundos.

Whooshh Innovations Salmon Cannon (2)

El curioso sistema que dispara peces para mantener viva una especie

La tecnología fue pensada inicialmente para transportar fruta sin dañarla, pero evolucionó hacia la biología aplicada cuando los ingenieros descubrieron que podía adaptarse al movimiento de peces vivos. Hoy, se utiliza como una alternativa a los sistemas tradicionales como escaleras de peces o traslados manuales, que suelen ser más lentos y menos eficientes.

El impacto potencial es enorme. En regiones donde las represas fragmentan los ecosistemas, este tipo de soluciones podría ayudar a restaurar rutas migratorias críticas y mejorar la supervivencia de especies clave. Sin embargo, también genera debate, algunos especialistas cuestionan si el transporte artificial puede alterar el comportamiento natural de los peces o reemplazar adecuadamente los procesos ecológicos originales.