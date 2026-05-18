Una pareja sufrió una violenta entradera: la mujer fue golpeada por los cuatro delincuentes

El episodio ocurrió cerca de las 23.30 en una casa ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, en la localidad balnearia vecina a Mar del Plata, publicaron medios locales.

Según se observa en el video, los delincuentes llegaron encapuchados, vestidos de negro y con linternas. Tras ingresar al patio delantero de la vivienda, sorprendieron a la mujer, que comenzó a gritar desesperadamente pidiendo auxilio.

Al escuchar los gritos, su pareja salió rápidamente desde el interior de la casa para intentar defenderla y enfrentó a los ladrones.

A partir de ese momento se desató una violenta pelea que incluyó golpes de puño, empujones y patadas en medio de una escena caótica.

Uno de los momentos más impactantes del ataque ocurrió cuando uno de los sospechosos tomó del cabello a la mujer y la arrojó violentamente al suelo.

Instantes después, también le propinó un golpe de puño en el rostro mientras continuaban los desesperados pedidos de ayuda de las víctimas.

En medio de la conmoción y el miedo, la pareja logró salir del terreno mientras los delincuentes finalmente escapaban trepando el paredón de una vivienda lindera.

El brutal intento de asalto generó conmoción entre los vecinos de Santa Clara del Mar, especialmente por el nivel de violencia ejercido por los atacantes y por las dramáticas imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que rápidamente comenzaron a circular.

Fuente: noticiasargentinas.com