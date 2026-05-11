Sexo en el avión: la insólita frase que le dijo a su esposa

Según trascendió, después de aterrizar, el pasajero -identificado como Mauricio C., de 54 años- se comunicó con su esposa, que lo esperaba en el aeropuerto.

En ese momento, le habría dicho que había “un problema con todos los pasajeros” del vuelo, intentando justificar la demora. Por ahora, la frase no fue confirmada oficialmente, pero circula como parte de las versiones que rodean el caso.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario.

Los protagonistas fueron M.C., de 54 años, y S.O., de 59, quienes fueron demorados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que la tripulación denunciara una situación íntima en la cabina ejecutiva.

Todo se desató cuando una pasajera, que viajaba junto a su nieta menor de edad, alertó a las azafatas sobre la conducta de la pareja.

Tras el aterrizaje, los efectivos policiales subieron al avión y demoraron a los involucrados. El descenso de todos los pasajeros se retrasó hasta que la PSA concretó la aprehensión.

Según la denuncia, el hombre y la mujer habrían sido encontrados con “prendas bajas” en pleno sector ejecutivo del avión.

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En el marco del protocolo para este tipo de incidentes, intervino el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Los implicados fueron trasladados a la comisaría para las diligencias de rigor.

Con el correr de las horas, se supo que el hombre es arquitecto, jefe de obra ferroviaria, casado y padre de tres hijos. Por su parte, la mujer es divorciada, cuida adultos mayores y es dueña de un centro de día y rehabilitación.

La causa quedó en manos de la Comisaría 12ª de Rosario y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”.

Fuente. ciudad.com.ar