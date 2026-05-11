Quién es la mujer que falleció en un accidente: tenía 30 años y murió de una manera desgarradora

La fuerza del choque fue tan contundente que la mujer perdió la vida de forma instantánea en el asfalto, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada para reanimarla a su llegada.

accidente-san-juan Foto: gentileza tiempodesanjuan.

Quién era la víctima fatal del accidente

Tras los primeros trabajos en la escena de la tragedia por parte del personal policial y de la UFI Delitos Especiales de San Juan, las autoridades confirmaron que la conductora de la moto fallecida fue identificada como Alejandra Melina Bustos, una mujer de poco más de 30 años.

Luego de las pericias de rigor en la zona para recabar pruebas y testimonios, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente, tal como indica el protocolo en estos accidentes fatales.

accidente-san-juan1 Foto: gentileza tiempodesanjuan.

Accidente en San Juan: cómo fue el choque contra el auto

A partir de las primeras pericias y la reconstrucción del accidente, los investigadores determinaron que tanto Alejandra Melina Bustos como el conductor del auto transitaban por calle Vidart en el mismo sentido, de norte a sur. La víctima iba a bordo de una moto 110 cc de color negro, mientras que detrás de ella circulaba un Fiat Cronos Drive manejado por un hombre identificado como Enrique Dávila Putelli.

El momento crítico se desencadenó cuando el automovilista intentó sobrepasar a la moto por el carril izquierdo. Justo al llegar a la esquina de calle San Martín, Bustos habría girado intempestivamente hacia el este con la intención de ingresar a uno de los barrios de la zona.

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Esta maniobra cerró la línea de marcha del auto, haciendo inevitable que el vehículo de mayor porte terminara impactando de lleno contra la conductora de la moto, con consecuencias terribles y una tragedia que se podría haber evitado.