Explosión y tragedia mortal en Santa Cruz: un bebé y dos adultos están entre las víctimas fatales

Tragedia en Santa Cruz: cómo fueron los hechos

Según los primeros reportes extraoficiales, la explosión se habría desencadenado por una fuga de gas en una de las tres viviendas que componen el complejo en Santa Cruz.

La explosión fue de tal magnitud que destruyó por completo al menos una de las unidades y provocó que las llamas se propagaran rápidamente hacia los departamentos contiguos.

En el lugar del accidente se montó un gran operativo con personal de Bomberos y de la Policía provincial, quienes acordonaron el perímetro para sofocar las fuertes llamas y facilitar el dramático rescate de las víctimas.

Respecto a los heridos en la tragedia, las autoridades sanitarias reportaron que fueron evacuados cuatro menores de edad y tres adultos, todos derivados inicialmente al hospital local de Perito Moreno.

Dada la gravedad del accidente, una mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a la sala de terapia intensiva en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz), en tanto que tres menores fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención pediátrica especializada. Otros dos jóvenes con quemaduras de carácter leve permanecen en observación.

Embed - Así se escuchó la impresionante explosión que dejó varios muertos en Santa Cruz

Tragedia: el mensaje del gobernador de Santa Cruz

El accidente conmocionó a toda la región patagónica. A través de sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias y garantizó el acompañamiento del Estado provincial. "Mi pesar a cada familia que sufre", manifestó el mandatario.

Ante la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de asistencia conjunta de las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación. Los ministros Soledad Boggio y Pedro Prodromos viajaron a la localidad afectada para supervisar en el terreno las tareas operativas y contener a las familias damnificadas.

Una vez controlados los focos de incendio y finalizadas las tareas de rescate en la zona cero, la Justicia avanzará con las pericias de rigor para esclarecer de manera oficial los motivos que desataron la devastadora explosión.