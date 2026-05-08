Triste despedida a Marcelo Zabala, el joven que murió aplastado por un árbol durante el Zonda en Las Heras

chico muerto La imagen de Marcelo siempre sonriente junto al influencer ruso Parviz Benazirov. Archivo Diario UNO

Marcelo murió este miércoles cuando un árbol cayó sobre él en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Dorrego, en Las Heras, en medio del intenso Zonda que azotó Mendoza. Iba en su moto después de haber salido a comprar bandejitas para preparar las ventas de la tarde.

“Hacía dos meses que no trabajaba más en la rotisería y estaba vendiendo empanadas, sánguches y cosas dulces. Había ido a comprar bandejitas porque a la tarde salía a vender”, relató con tristeza su hermana.

El joven padre era humilde y todo lo hacía por sus dos hijos

La historia de Marcelo ya había llegado a miles de personas hace pocos días. Se había vuelto viral luego de que el influencer ruso Parviz Benazirov le comprara toda la producción del día por $52.000 mientras trabajaba en la calle.

En ese video, Marcelo aparecía agradecido, sonriente y con la humildad de alguien acostumbrado a pelearla todos los días. Contaba que trabajaba “hasta vender todo”.

Pero detrás de esa imagen viral había una realidad mucho más profunda: la de un joven padre que hacía lo imposible para sostener a sus hijos de 3 y 10 años.

“Todo era por ellos. ¿Quién les va a devolver ahora a su papá?”, preguntó Mayra, quebrada por el dolor.

Con el paso de las horas, además de la tristeza comenzaron a aparecer los cuestionamientos por el estado del árbol que cayó sobre Marcelo. Según la familia, vecinos de la zona ya habían advertido sobre el peligro que representaba.

Embed - El influencer Parviz y el vendedor ambulante que falleció durante el viento Zonda

Según la hermana del joven, el árbol estaba seco y desgranado

“El árbol estaba muerto, seco. La gente lo tocaba y se desgranaba entero”, aseguró su hermana.

Incluso sostuvo que el ejemplar habría estado atado con alambres y que existían denuncias previas realizadas por vecinos preocupados por la situación.

“Una vecina tiene los papeles del árbol denunciado. Tengo entendido que hasta había pagado para que lo cortaran”, señaló.

Mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades, la familia atraviesa horas devastadoras. Mayra también expresó su dolor por la manera en que se enteraron de la muerte de Marcelo y por las escenas que vivieron en el lugar de la tragedia.

fatal Momentos posteriores a la tragedia que terminó con la vida de un joven padre de dos hijos. Archivo Diario UNO

“No dejaban acercarse a nadie. No podían identificarlo y no dejaban pasar a la familia. Mi hermana terminó entrando por la fuerza”, recordó.

La caída del árbol ocurrió en plena jornada de viento Zonda y también dejó gravemente herido a otro motociclista que circulaba por la zona. Bomberos y personal de emergencias trabajaron para rescatar a las víctimas atrapadas entre las ramas de un enorme álamo blanco.

Marcelo murió en el lugar.

Una despedida con amigos motoqueros, como el joven padre merecía

Marcelo era conocido entre amigos por su pasión por las motos. Por eso, distintos motoqueros decidieron acompañar el último adiós y sumarse a la convocatoria que hizo su familia para homenajearlo.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes de tristeza. Muchos recordaron el video viral de hacía apenas unos días y lamentaron el destino brutal de un joven que trabajaba todos los días para salir adelante.

“Qué injusta es la vida”, escribió una usuaria.

“Se fue un pibe bueno y trabajador”, comentó otro vecino.

Este viernes, en Las Heras, el ruido de los motores acompañaron una despedida atravesada por el dolor. La de un joven padre que vendía comida en la calle para sostener a sus hijos y cuya vida terminó de manera trágica bajo un árbol que, según denuncian los vecinos, llevaba tiempo representando un peligro.