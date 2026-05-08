Dipteryx oleifera

El árbol único en el mundo que sobrevive al fuego, la sequía y los rayos es de América Latina

Se trata del árbol Dipteryx oleifera, conocido como almendro de montaña o almendro, es un árbol nativo de los trópicos húmedos de países de América Latina como Colombia, Panamá, Nicaragua y Honduras. Destaca por su gran importancia ecológica en los bosques donde habita. Sus frutos, llamados almendras de montaña, sirven de alimento para diversas especies como guacamayas, tucanes, monos aulladores y roedores, lo que lo convierte en un elemento clave de la cadena alimentaria.

La madera de este árbol es extremadamente densa y pesada, lo que le permite resistir incendios superficiales y disminuir el daño provocado por rayos. Además, sus raíces profundas y su capacidad de almacenar agua le permiten sobrevivir a sequías prolongadas, consolidándolo como una especie fundamental para el equilibrio de los ecosistemas tropicales.

Dipteryx oleifera (1)

¿Cómo es este árbol único en el mundo?

Según Argentinat este árbol alcanza una altura de entre 20 y 50 metros. Presenta raíces tablares de tamaño mediano en la base y un tronco de diámetro variable entre 50 y 150 cm, con corteza exterior lenticelada que va desde un color castaño rojizo hasta amarillento. Así mismo presenta otras características como: