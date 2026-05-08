En América Latina crece un árbol excepcionalmente resistente capaz de sobrevivir a condiciones extremas como incendios, sequías prolongadas y tormentas eléctricas. Su corteza gruesa actúa como protección natural contra el fuego, mientras que sus raíces profundas le permiten acceder al agua subterránea en los períodos más secos.
Además, su estructura interna está adaptada para soportar el impacto de rayos sin colapsar, lo que lo convierte en una especie de árbol única en el mundo. Más allá de su fortaleza, también destaca por su longevidad y por el papel fundamental que cumple en los ecosistemas secos y cálidos de América Latina, donde contribuye al equilibrio natural.
El árbol único en el mundo que sobrevive al fuego, la sequía y los rayos es de América Latina
Se trata del árbol Dipteryx oleifera, conocido como almendro de montaña o almendro, es un árbol nativo de los trópicos húmedos de países de América Latina como Colombia, Panamá, Nicaragua y Honduras. Destaca por su gran importancia ecológica en los bosques donde habita. Sus frutos, llamados almendras de montaña, sirven de alimento para diversas especies como guacamayas, tucanes, monos aulladores y roedores, lo que lo convierte en un elemento clave de la cadena alimentaria.
La madera de este árbol es extremadamente densa y pesada, lo que le permite resistir incendios superficiales y disminuir el daño provocado por rayos. Además, sus raíces profundas y su capacidad de almacenar agua le permiten sobrevivir a sequías prolongadas, consolidándolo como una especie fundamental para el equilibrio de los ecosistemas tropicales.
¿Cómo es este árbol único en el mundo?
Según Argentinat este árbol alcanza una altura de entre 20 y 50 metros. Presenta raíces tablares de tamaño mediano en la base y un tronco de diámetro variable entre 50 y 150 cm, con corteza exterior lenticelada que va desde un color castaño rojizo hasta amarillento. Así mismo presenta otras características como:
- Su copa es amplia y redondeada. Las hojas son compuestas y alternas, con cuatro a ocho pares de foliolos que miden entre 5 y 10 cm de largo por 2 a 5 cm de ancho, unidos a un pecíolo que tiene una longitud de 3 a 8 cm.
- De madera valiosa: este árbol ofrece una de las maderas más duras y duraderas de América Latina.
- Importante para la biodiversidad: los frutos del árbol son esenciales en la dieta de guacamayas, monos y otros animales.
- Crecimiento lento: el árbol se desarrolla de forma pausada, lo que aumenta su valor ecológico.
- En peligro por la tala: la explotación descontrolada ha reducido la población del árbol en algunas regiones.
- Floración atractiva: las flores del árbol atraen polinizadores como abejas y mariposas, ayudando al equilibrio del ecosistema.