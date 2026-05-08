La Justicia llamó a una audiencia de conciliación entre el municipio de Rivadavia y el Gobierno de la provincia, por el cierre de la maternidad y la neonatología del Hospital Saporiti. El Ministerio de Salud se presentó, pero no hubo diálogo y la mediación fracasó.
Fracasó la audiencia que convocó la Justicia por el cierre de la maternidad del hospital de Rivadavia
El Gobierno se presentó en Rivadavia a la audiencia ordenada por la Justicia, pero se negaron a la conciliación para reabrir la maternidad del Hospital Saporiti
A las 9.54 de este viernes se presentó la directora de Maternidad de la provincia en el Palacio Judicial de Rivadavia, y expresó que no iban a conciliar. Más de 100 personas estaban en la puerta del edificio en reclamo de la reapertura de la maternidad del Hospital Saporiti.
El intendente Ricardo Mansur se mostró molesto y expresó a radio Nihuil: "Estamos mal porque por la eliminación de un sistema tan sensible e importante que es traer a un rivadaviense al mundo con todas las garantías que le daba nuestro hospital".
"Encontramos un Ministerio que no tiene una actitud de conciliación cuando uno pretende llegar a un acuerdo y mantenerlo aunque los gastos podamos absorberlos entre todos, como les ofrecimos construir un pabellón de salud mental", indicó Mansur.
Sostuvo que el mismo ministro de Salud, Rodolfo Montero, dijo "que lo hacía de huevo. Queda demostrado que no hubo diálogo y que podíamos llegar a un acuerdo si tenían una actitud de buscar una solución a este tema que para los rivadavienses es muy importante".
Como consecuencia de esta situación, el Hospital Saporiti seguirá sin maternidad ni neonatología en Rivadavia.
El pedido de conciliación de Rivadavia al Gobierno
La medida fue tomada por el Ministerio de Salud de Mendoza, que decidió reconvertir el área para sumar camas e internación de salud mental.
El municipio de Rivadavia presentó un recurso de amparo para frenar esa refuncionalización y buscar que se restituyan los servicios de maternidad. La queja que se escucha en el departamento, es que el cierre afecta directamente a las mujeres embarazadas del Este provincial, que ahora deben trasladarse hasta el hospital Perrupato de San Martín para tener a sus hijos.
El argumento del gobierno provincial
El argumento que esgrime el Gobierno es la caída cada vez más marcada de la natalidad y su repercusión en el departamento de Rivadavia. Según los datos oficiales, en 2015 hubo cerca de 2.800 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra bajó a unos 1.700.
Para el Ministerio de Salud, eso demuestra que el sector estaba subutilizado y que la demanda actual del departamento y de otros puntos del Este está concentrada en salud mental. Por eso, la intención es destinar toda esa estructura a internación y atención específica para esa problemática.
El reclamo del municipio de Rivadavia
En la comuna consideran que el análisis oficial deja afuera, entre otras cuestiones, el problema concreto de las distancias. Argumentan que muchas mujeres deberán recorrer entre 60 y 80 kilómetros para llegar al hospital Perrupato, el hospital donde ahora se concentran los partos de la región.
Aunque el conflicto llegó a la Justicia, en Rivadavia aseguraron que buscan una salida acordada. Lo que trascendió antes de la audiencia es que el municipio intentará negociar con la Provincia una restitución, al menos parcial, de los servicios de maternidad y neonatología.