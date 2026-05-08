Fracasó la audiencia que convocó la Justicia por el cierre de la maternidad del hospital de Rivadavia

"Encontramos un Ministerio que no tiene una actitud de conciliación cuando uno pretende llegar a un acuerdo y mantenerlo aunque los gastos podamos absorberlos entre todos, como les ofrecimos construir un pabellón de salud mental", indicó Mansur.

Sostuvo que el mismo ministro de Salud, Rodolfo Montero, dijo "que lo hacía de huevo. Queda demostrado que no hubo diálogo y que podíamos llegar a un acuerdo si tenían una actitud de buscar una solución a este tema que para los rivadavienses es muy importante".

Como consecuencia de esta situación, el Hospital Saporiti seguirá sin maternidad ni neonatología en Rivadavia.

El pedido de conciliación de Rivadavia al Gobierno

La medida fue tomada por el Ministerio de Salud de Mendoza, que decidió reconvertir el área para sumar camas e internación de salud mental.

El municipio de Rivadavia presentó un recurso de amparo para frenar esa refuncionalización y buscar que se restituyan los servicios de maternidad. La queja que se escucha en el departamento, es que el cierre afecta directamente a las mujeres embarazadas del Este provincial, que ahora deben trasladarse hasta el hospital Perrupato de San Martín para tener a sus hijos.

El argumento del gobierno provincial

maternidad hospital saporiti rivadavia Si bien ha disminuido la cantidad de partos en Rivadavia, desde el municipio argumentan que una mujer embarazada tiene que viajar entre 60 y 80 kilómetros para concurrir al hospital Perrupato de San Martín. Foto: Hospital Dr. Carlos Saporiti

El argumento que esgrime el Gobierno es la caída cada vez más marcada de la natalidad y su repercusión en el departamento de Rivadavia. Según los datos oficiales, en 2015 hubo cerca de 2.800 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra bajó a unos 1.700.

Para el Ministerio de Salud, eso demuestra que el sector estaba subutilizado y que la demanda actual del departamento y de otros puntos del Este está concentrada en salud mental. Por eso, la intención es destinar toda esa estructura a internación y atención específica para esa problemática.

El reclamo del municipio de Rivadavia

En la comuna consideran que el análisis oficial deja afuera, entre otras cuestiones, el problema concreto de las distancias. Argumentan que muchas mujeres deberán recorrer entre 60 y 80 kilómetros para llegar al hospital Perrupato, el hospital donde ahora se concentran los partos de la región.

Aunque el conflicto llegó a la Justicia, en Rivadavia aseguraron que buscan una salida acordada. Lo que trascendió antes de la audiencia es que el municipio intentará negociar con la Provincia una restitución, al menos parcial, de los servicios de maternidad y neonatología.