El intendente de Rivadavia cruzó a Montero: "La maternidad del Saporiti no se cierra"

Entre los argumentos para avanzar con esa reestructuración, Montero marcó que en ese hospital se necesita más espacio para camas de salud mental y clínica médica.

Ricardo Mansur sobre la maternidad del hospital Saporiti El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, aseguró que la maternidad del hospital Saporiti no se cierra, y contradijo así lo que había adelantado el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Sin embargo, el mero adelanto encrespó al intendente Mansur que viralizó un video y tildó de "lamentables" las declaraciones del ministro de Cornejo.

Mansur aseguró que Rodolfo Montero "alteró al pueblo" con sus declaraciones

Mansur aseguró que los dichos de Montero "alteraron al pueblo que quedó preocupado" y detalló que esa maternidad continuará abierta "y se seguirá atendiendo a todas las vecinas que lo requieran de lunes a viernes en la mañana y se van a programar las cesáreas los días lunes y martes para cumplir con las normas que se exigen en estos servicios".

También aseguró que "se van a mejorar las redes para que cuando no se tengan los servicios necesarios, las embarazadas sean trasladadas al hospital Perrupato de San Martín como se hace actualmente".