El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, salió a desmentir este miércoles los dichos del ministro de Salud Rodolfo Montero, quien había adelantado un día antes que en sus planes estaba cerrar la maternidad del hospital Carlos Saporiti que funciona en esa comuna. "La maternidad del Saporiti no se cierra" reafirmó el jefe comunal.
El intendente de Rivadavia cruzó a Montero: "La maternidad del Saporiti no se cierra"
Ricardo Mansur tildó de lamentables las declaraciones del ministro de Salud, Rodolfo Montero y detalló cómo continuará operando la maternidad de Rivadavia
Es que el martes, mientras celebraba la baja de la mortalidad infantil en Mendoza, el ministro Montero realizó una conferencia de prensa y admitió: “En el corto plazo, con la maternidad del hospital Saporiti pasará lo mismo que con la del Carillo: vamos a centralizar los partos”.
Con esa comparación el titular de Salud de Mendoza adelantó la proximidad del cierre del área en Rivadavia.
Entre los argumentos para avanzar con esa reestructuración, Montero marcó que en ese hospital se necesita más espacio para camas de salud mental y clínica médica.
Sin embargo, el mero adelanto encrespó al intendente Mansur que viralizó un video y tildó de "lamentables" las declaraciones del ministro de Cornejo.
Mansur aseguró que Rodolfo Montero "alteró al pueblo" con sus declaraciones
Mansur aseguró que los dichos de Montero "alteraron al pueblo que quedó preocupado" y detalló que esa maternidad continuará abierta "y se seguirá atendiendo a todas las vecinas que lo requieran de lunes a viernes en la mañana y se van a programar las cesáreas los días lunes y martes para cumplir con las normas que se exigen en estos servicios".
También aseguró que "se van a mejorar las redes para que cuando no se tengan los servicios necesarios, las embarazadas sean trasladadas al hospital Perrupato de San Martín como se hace actualmente".