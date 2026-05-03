La empresa argentina que se consolida como el mayor productor de caramelos del mundo: exporta a 120 países

Se trata de Arcor. Esta empresa nació como una pequeña fábrica de caramelos en 1951, en Arroyito, Córdoba, Argentina, fundada por un grupo de jóvenes emprendedores liderados por Fulvio Salvador Pagani. El nombre de la empresa surge de la combinación de las primeras letras de su lugar de origen: Arroyito y Córdoba.

Como se mencionó al principio, el secreto de su éxito es que fabrican casi todo lo que necesitan. En este sentido, vale la pena recalcar que son el mayor productor de papel y cartón corrugado de Argentina, ya que decidieron fabricar sus propios envases desde la década del 70 para no depender de terceros.

Empresa Arcor (1)

De un pueblo de Argentina al mundo

Ya en la década de 1960, Fulvio Pagani impulsaba la necesidad de expandirse hacia mercados externos, destacando la importancia de “apuntar al mundo” y de “salir a buscar oportunidades” como parte de una estrategia de crecimiento sostenido y proyección internacional de la empresa.

La primera experiencia exportadora de la empresa se produjo en 1968 hacia Estados Unidos y representa un claro ejemplo de las dificultades iniciales de la expansión internacional. En aquella ocasión, se enviaron dos contenedores de caramelos de leche transportados en bodega común. Durante el trayecto, al atravesar la zona ecuatorial, el producto se derritió, llegando a destino convertido en un único bloque sólido.

A pesar de la pérdida, la empresa decidió asumir el costo de la operación, una decisión que fortaleció su credibilidad ante los clientes. De hecho, pocos meses después, esos mismos compradores viajaron a la Argentina para conocer la planta y consolidar una relación comercial duradera.

Ese episodio, aunque fallido en términos logísticos, se transformó en un aprendizaje clave para el desarrollo exportador de la empresa. En la actualidad, Grupo Arcor exporta aproximadamente 2,8 millones de toneladas al año a más de 120 países, incluyendo materias primas, productos agroindustriales, alimentos, productos terminados, flexibles y operaciones de comercio exterior. Este volumen equivale a recorrer unos 57 millones de kilómetros anuales, es decir, alrededor de 1.360 vueltas al mundo.