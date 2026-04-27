Crisis en la industria: Electrolux deja de fabricar heladeras y despedirá a cientos de operarios

Impacto social: El drama de los despidos en la industria

La noticia cayó como un balde de agua fría para los trabajadores y el gremio metalúrgico. La reestructuración implica una reducción del 80% de la plantilla actual. Se estima que la medida afectará de forma directa a cientos de familias, dejando apenas un remanente de personal destinado a tareas logísticas, administrativas y de servicio técnico.

Cifras de la crisis:

80%: el recorte total que sufrirá la nómina de empleados de la planta.

el recorte total que sufrirá la nómina de empleados de la planta. Origen: los productos pasarán a ser importados íntegramente de Brasil.

Un escenario complejo para la industria nacional

El cierre de la línea de producción de Electrolux se suma a una tendencia creciente de empresas que optan por abastecer el mercado local con productos terminados del exterior. Especialistas señalan que la combinación de costos operativos elevados en Argentina y la flexibilización de las importaciones está forzando a las grandes marcas de electrodomésticos a replantear sus inversiones en el territorio nacional.

Desde la Unión Obrea Metalúrgica (UOM) delegación Rosario, ya se encuentran en estado de alerta y se espera que en las próximas horas se inicien gestiones ante el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social de esta histórica retirada productiva.