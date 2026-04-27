Crisis en la industria: Electrolux deja de fabricar heladeras y despedirá a cientos de operarios

La crisis que atraviesa el sector de la industria nacional sumó un capítulo dramático en las últimas horas con el anuncio de la empresa Electrolux. La firma comunicó oficialmente que dejará de fabricar heladeras en su emblemática planta de Rosario. La decisión marca el fin de una era para la producción local y el inicio de un proceso de achicamiento masivo de su estructura en el país.
El cambio de estrategia de la multinacional sueca no es un hecho aislado, sino una respuesta a la apertura comercial y la caída del consumo. Según informaron fuentes de la compañía, Electrolux dejará de ser una terminal productiva para convertirse en una empresa netamente importadora y comercializadora. A partir de ahora, las heladeras que la marca venda en Argentina serán traídas desde sus plantas en Brasil, bajo el argumento de ganar competitividad frente a los costos locales.
Impacto social: El drama de los despidos en la industria
La noticia cayó como un balde de agua fría para los trabajadores y el gremio metalúrgico. La reestructuración implica una reducción del 80% de la plantilla actual. Se estima que la medida afectará de forma directa a cientos de familias, dejando apenas un remanente de personal destinado a tareas logísticas, administrativas y de servicio técnico.
Cifras de la crisis:
- 80%: el recorte total que sufrirá la nómina de empleados de la planta.
- Origen: los productos pasarán a ser importados íntegramente de Brasil.
Un escenario complejo para la industria nacional
El cierre de la línea de producción de Electrolux se suma a una tendencia creciente de empresas que optan por abastecer el mercado local con productos terminados del exterior. Especialistas señalan que la combinación de costos operativos elevados en Argentina y la flexibilización de las importaciones está forzando a las grandes marcas de electrodomésticos a replantear sus inversiones en el territorio nacional.
Desde la Unión Obrea Metalúrgica (UOM) delegación Rosario, ya se encuentran en estado de alerta y se espera que en las próximas horas se inicien gestiones ante el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social de esta histórica retirada productiva.