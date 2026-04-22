Garbarino cerró definitivamente y se usarán sus bienes para pagar deudas millonarias

Venta de mercadería: el stock remanente de electrodomésticos, tecnología y artículos del hogar será liquidado para recaudar fondos.

el stock remanente de electrodomésticos, tecnología y artículos del hogar será liquidado para recaudar fondos. Bienes muebles: estanterías, computadoras de oficina, vehículos y mobiliario de los locales.

estanterías, computadoras de oficina, vehículos y mobiliario de los locales. Marcas y dominios: el valor intangible de la marca "Garbarino" y sus plataformas digitales también entran en la disputa de los acreedores.

"Es el fin de una etapa para el retail en Argentina. Garbarino no pudo adaptarse a las nuevas reglas del juego ni a la asfixia financiera", señalaron analistas del sector.

El impacto en los trabajadores

El mayor problema de este cierre reside en el capital humano. Durante el proceso de crisis, el gremio de Comercio denunció reiteradamente el abandono de la patronal.

Con el cierre de las últimas bocas de expendio de Garbarino, se termina de desmoronar la esperanza de una reactivación que nunca llegó, dejando un tendal de familias que aún pujan por cobrar lo que les corresponde por ley.