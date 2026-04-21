Industria: Mauro Sergio solicitó el concurso preventivo y crece la alarma por el cierre de empresas

La crisis de la industria en Argentina ha sumado un nuevo capítulo. Mauro Sergio, la empresa textil más importante de Mar del Plata y un referente histórico del tejido de punto en el país, solicitó formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La medida busca frenar la ejecución de deudas y abrir una instancia de negociación para evitar el cierre definitivo de sus plantas y el despido de cientos de trabajadores.
La situación de la firma, que durante décadas fue símbolo de calidad y producción local, refleja el crítico estado de la industria nacional. Según fuentes judiciales, la combinación de una caída estrepitosa en el consumo interno y el aumento exponencial de los costos fijos (tarifas y logística) tornó insostenible la operación financiera de la compañía.
Un fenómeno nacional: 24.000 empresas menos
El caso de Mauro Sergio no es un hecho aislado, sino la cara más visible de una sangría empresarial que no da tregua. Datos recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y registros oficiales confirman que, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, han cerrado sus puertas más de 24.000 empresas en todo el territorio nacional.
El impacto fue desigual, pero letal en sectores clave:
- Comercio y Servicios: los sectores más afectados en términos numéricos debido a la pérdida del poder adquisitivo de la clase media.
- Industria Manufacturera: el sector textil y del calzado lidera las bajas industriales por la apertura de importaciones y la recesión.
- Construcción: fuertemente golpeada por la paralización total de la obra pública.
El futuro de la textil marplatense
Con la solicitud del concurso preventivo, Mauro Sergio entra ahora en una etapa de auditoría donde se determinará la viabilidad de su plan de reestructuración. Mientras tanto, el sindicato textil y las cámaras empresariales de Mar del Plata manifestaron su profunda preocupación, advirtiendo que la caída de una firma de esta magnitud genera un efecto dominó en los talleres satélites y proveedores de la región.
"No es solo una marca; es el corazón productivo de Mar del Plata el que está en riesgo", señalaron representantes del sector ante la posibilidad de que la histórica fábrica no logre superar la instancia concursal.