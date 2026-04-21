Industria: Mauro Sergio solicitó el concurso preventivo y crece la alarma por el cierre de empresas

Mauro Sergio Textil Industria La planta textil de Mauro Sergio en Mar del Plata.

El impacto fue desigual, pero letal en sectores clave:

Comercio y Servicios: los sectores más afectados en términos numéricos debido a la pérdida del poder adquisitivo de la clase media.

los sectores más afectados en términos numéricos debido a la pérdida del poder adquisitivo de la clase media. Industria Manufacturera: el sector textil y del calzado lidera las bajas industriales por la apertura de importaciones y la recesión.

el sector textil y del calzado lidera las bajas industriales por la apertura de importaciones y la recesión. Construcción: fuertemente golpeada por la paralización total de la obra pública.

El futuro de la textil marplatense

Con la solicitud del concurso preventivo, Mauro Sergio entra ahora en una etapa de auditoría donde se determinará la viabilidad de su plan de reestructuración. Mientras tanto, el sindicato textil y las cámaras empresariales de Mar del Plata manifestaron su profunda preocupación, advirtiendo que la caída de una firma de esta magnitud genera un efecto dominó en los talleres satélites y proveedores de la región.

Industria Textil Mauro Sergio Mauro Sergio entra ahora en una etapa de auditoría donde se determinará la viabilidad de su plan de reestructuración.

"No es solo una marca; es el corazón productivo de Mar del Plata el que está en riesgo", señalaron representantes del sector ante la posibilidad de que la histórica fábrica no logre superar la instancia concursal.