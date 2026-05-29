Milei y la industria farmacéutica anunciaron una inversión de U$S8.000 millones para investigación clínica

China Watch- biomédico.jpg La inversión permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del país. Foto: archivo

El anuncio tiene una dimensión que va más allá de lo sanitario. De acuerdo al texto oficial, el desarrollo de la investigación clínica generará empleo altamente calificado y fortalecerá una cadena de valor integrada por profesionales de la salud, centros de investigación, laboratorios, proveedores tecnológicos y servicios especializados. A eso se suma el ingreso de divisas mediante la exportación de servicios científicos y tecnológicos.

Argentina, en racha de inversiones millonarias

El anuncio de Caeme no es un hecho aislado sino la expresión más reciente de una tendencia que el gobierno nacional viene exhibiendo con insistencia desde principios de año. En marzo, la Argentina Week celebrada en Nueva York reunió a más de 400 inversores internacionales y concluyó con anuncios y compromisos de inversión que superaron los U$S16.150 millones para distintos proyectos en el país.

El clima inversor también se refleja en los instrumentos legales que el Ejecutivo viene perfeccionando. El RIGI original, creado mediante la Ley Bases, ya acumula compromisos por casi U$S95.000 millones entre iniciativas aprobadas y en evaluación. Y apenas días atrás, Milei anunció el llamado Súper RIGI, un nuevo régimen con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios aún más amplios, orientado a sectores de punta como inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología avanzada, con un piso mínimo de inversión de U$S1.000 millones.

En ese contexto, el gobierno también prepara una Argentina Week en París para el segundo semestre de 2026, apoyada en la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a aplicarse de manera provisional desde mayo de este año e involucra un mercado de 780 millones de personas.

El argumento que favorece la atracción de capitales internacionales

Desde la Casa Rosada, el anuncio de Caeme fue leído como una señal de que el modelo económico está generando condiciones concretas para atraer capitales en sectores estratégicos. El comunicado oficial destacó que la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad del marco regulatorio y la apertura comercial impulsada comenzaron a consolidar las condiciones necesarias para inversiones internacionales de gran escala.

El presidente, según el mismo documento, destacó el trabajo del Ministerio de Salud en la construcción de un ecosistema sanitario sustentado en calidad científica, innovación y articulación entre el Estado y el sector privado, con el objetivo declarado de posicionar a la Argentina como un actor relevante en el desarrollo regional de investigación clínica y tecnología aplicada a la salud.

Los U$S8.000 millones comprometidos por la industria farmacéutica se ejecutarán a lo largo de 6 años, lo que implica un desembolso promedio de más de U$S1.300 millones anuales en un sector que históricamente tuvo a la Argentina como uno de sus principales mercados en América Latina. Los detalles operativos del acuerdo y las jurisdicciones priorizadas para las investigaciones aún no fueron informados de manera oficial.