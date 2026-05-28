En una nueva edición del Latam Economic Forum en Parque Norte, el presidente Javier Milei brindó este jueves un encendido discurso donde repasó la marcha de su programa económico y dejó fuertes definiciones políticas. Estuvo acompañado en primera fila por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Javier Milei defendió su plan económico con críticas a la oposición y al periodismo
El presidente disertó en Parque Norte. Repasó los logros de su gestión, destacó la baja de la inflación y denunció -otra vez - intentos de desestabilización
El jefe de Estado buscó trazar una línea clara entre el punto de partida que recibió su administración y el rumbo hacia el que se dirige el país, insistiendo en la necesidad de consolidar sus ideas libertarias.
El discurso de Milei se estructuró sobre tres ejes centrales: la batalla contra la inflación, los duros cuestionamientos al rol de los medios de comunicación y las acusaciones a la oposición por intentar -según él- desestabilizar su gestión.
Respecto a la economía, el mandatario defendió lo que calificó como la pericia de su equipo financiero para evitar una hiperinflación y destacó la reactivación de la actividad. En paralelo, respaldó con firmeza a sus ministros, haciendo especial hincapié en los logros en materia de seguridad y en el sostenimiento de la asistencia social sin intermediarios.
Otra vez Javier Milei habló de golpe de Estado
Uno de los puntos más álgidos de la jornada fue la denuncia de Milei contra los sectores opositores, a quienes acusó de haber intentado "un golpe de Estado" mediante ataques al programa económico que provocaron corridas financieras.
Sin embargo, contrapesó estas críticas celebrando los recientes avances legislativos en el Congreso -como la reforma laboral y el pacto Mercosur-Unión Europea-, lo cual definió como un triunfo de las libertades individuales sobre el populismo.
Las frases más destacadas de Javier Milei
Sobre la economía y la inflación
- "La economía se encuentra en muy buen estado. Se viene expandiendo a 5% anual, estamos quintuplicando el crecimiento".
- "La inflación no es la que queremos, pero es mejor que la de diciembre de 2023. Podríamos haber terminado con una hiperinflación. Hubo pericia de Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili".
- "Hoy además restauramos el orden en las calles gracias al trabajo de la doctora Patricia Bullrich. Terminamos con los piquetes y los gerentes de la pobreza".
- "A Sandra Pettovello tuve presiones para que la echara pero la sostuve y hoy sacamos a 14 millones de personas de la pobreza".
De la oposición y periodismo
- "La oposición en 2025 intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico. En esos ataques, lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos. Eso implicó el riesgo país, bajó la tasa de pesos y esa corrida representó algo nunca visto en la historia argentina. Pero tomamos medidas precautorias".
- "La oposición se dedicó a generar miedo. Vean lo que pasó con la pandemia, producto de la política y los medios de comunicación. Hoy la gente le devuelve la factura".
- "Con las reformas le devolvimos la libertad a los argentinos. Pretendo que todos abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo".
- "Los medios de comunicación atacan al gobierno de manera injustificada. Nunca se vio en la historia".