Javier Milei defendió su plan económico con críticas a la oposición y al periodismo

Respecto a la economía, el mandatario defendió lo que calificó como la pericia de su equipo financiero para evitar una hiperinflación y destacó la reactivación de la actividad. En paralelo, respaldó con firmeza a sus ministros, haciendo especial hincapié en los logros en materia de seguridad y en el sostenimiento de la asistencia social sin intermediarios.

javier milei en forun economico Una vez más Javier Milei criticó a la oposición y a los medios de comunicación. Foto: Oficina de la Presidencia

Otra vez Javier Milei habló de golpe de Estado

Uno de los puntos más álgidos de la jornada fue la denuncia de Milei contra los sectores opositores, a quienes acusó de haber intentado "un golpe de Estado" mediante ataques al programa económico que provocaron corridas financieras.

Sin embargo, contrapesó estas críticas celebrando los recientes avances legislativos en el Congreso -como la reforma laboral y el pacto Mercosur-Unión Europea-, lo cual definió como un triunfo de las libertades individuales sobre el populismo.

javier milei en el forun economico2 Los organizadores del Latam Economic Forum le entregaron una plaqueta a Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Las frases más destacadas de Javier Milei

Sobre la economía y la inflación

"La economía se encuentra en muy buen estado. Se viene expandiendo a 5% anual, estamos quintuplicando el crecimiento".

"La inflación no es la que queremos, pero es mejor que la de diciembre de 2023. Podríamos haber terminado con una hiperinflación. Hubo pericia de Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili".

"Hoy además restauramos el orden en las calles gracias al trabajo de la doctora Patricia Bullrich. Terminamos con los piquetes y los gerentes de la pobreza".

"A Sandra Pettovello tuve presiones para que la echara pero la sostuve y hoy sacamos a 14 millones de personas de la pobreza".

De la oposición y periodismo

"La oposición en 2025 intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico. En esos ataques, lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos. Eso implicó el riesgo país, bajó la tasa de pesos y esa corrida representó algo nunca visto en la historia argentina. Pero tomamos medidas precautorias".

"La oposición se dedicó a generar miedo. Vean lo que pasó con la pandemia, producto de la política y los medios de comunicación. Hoy la gente le devuelve la factura".

"Con las reformas le devolvimos la libertad a los argentinos. Pretendo que todos abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo".

"Los medios de comunicación atacan al gobierno de manera injustificada. Nunca se vio en la historia".