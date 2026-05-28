Se viene la lluvia en Mendoza: el pronóstico del tiempo anuncia la llegada del agua

Pronóstico del tiempo: el tiempo para los próximos días

Para la jornada de este jueves, según el pronóstico del tiempo, se espera un día con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán leves desde el sector sur, llevando la máxima a los 19°C y la mínima a los 5°C.

De cara al fin de semana, las condiciones se mantendrán sumamente estables. Tanto el viernes como el sábado el cielo se presentará parcialmente nublado, con muy poco cambio en los registros térmicos. Las mínimas rondarán los 6°C y las máximas oscilarán entre los 18°C y 20°C, ideales para disfrutar de actividades al aire libre durante la tarde.

El domingo será el día bisagra. Si bien se espera una jornada agradable con leve ascenso de la temperatura (la máxima alcanzaría los 21°C y la mínima los 7°C), el cielo pasará de poco nuboso a nublado hacia la tarde, y el tiempo comenzará a desmejorar marcadamente hacia la noche.

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La llegada de la lluvia, según el pronóstico del tiempo

El gran cambio meteorológico, según el pronóstico del tiempo, llegará con el arranque de la nueva semana y de un nuevo mes. El pronóstico oficial indica que el lunes 1 de junio se producirá el ingreso de un frente frío que alterará las condiciones en Mendoza.

Para ese día se espera una jornada mayormente nublada, ventosa y con un marcado descenso de la temperatura. Los vientos soplarán de manera moderada desde el sector sur, haciendo que la máxima no supere los 16°C. Y, finalmente, será la jornada del miércoles 3 de junio en la que se registrarán lluvias aisladas en distintos puntos del Gran Mendoza y alrededores, cortando con la seguidilla de días secos.

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