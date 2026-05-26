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Fines de otoño

Pronóstico del tiempo: siguen los días agradables con temperaturas que rondarán los 18 grados

Tras el fin de semana largo con sol, pero con días fríos, el pronóstico anticipa jornadas más templadas en Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El pronóstico del tiempo indica que mayo se despedirá con temperaturas máximas agradables y mínimas que rondarán los 8ºC. 

El pronóstico del tiempo indica que mayo se despedirá con temperaturas máximas agradables y mínimas que rondarán los 8ºC. 

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

De acuerdo con el pronóstico del tiempo indica que la semana hábil que comienza este martes 26 de mayo llegará con un leve ascenso de temperatura en Mendoza, luego de un fin de semana largo mas fresco pero con días soleados.

Las máximas de esta semana rondarán en los 18 grados, con cielo entre poco nuboso y parcialmente nublado, mientras que las mínimas no irán por debajo de 5 grados.

Lo que marca esta semana es la estabilidad, sin probabilidad de lluvias, viento Zonda ni nevadas en alta montaña, con temperaturas acorde para esta época del otoño.

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El pronóstico del tiempo anticipa una semana estable sin lluvias, viento Zonda, ni nevadas. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipa una semana estable sin lluvias, viento Zonda, ni nevadas. Imagen ilustrativa.

Cómo estará el tiempo durante la semana en Mendoza

Para el martes 26 de mayo se espera una jornada con ascenso de temperatura y vientos leves del noroeste. En cordillera estará poco nuboso. La máxima llegará a 17 grados y la mínima será de 4 o 5 grados.

El miércoles 27 de mayo continuará el tiempo con nubosidad variable, con poco cambio de temperatura y vientos de dirección variable. También habrá nubes en cordillera. Se espera una máxima de 18 grados y una mínima de 5 grados.

En tanto, el jueves 28 de mayo habrá cielo parcialmente nublado y un nuevo ascenso de temperatura. La máxima alcanzará los 18 grados y la mínima será de 5 grados.

Para el viernes 29 de mayo, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, ascenso de temperatura y vientos moderados del sector sur. En cordillera estará poco nuboso. La máxima llegará a 20 grados y la mínima será de 5 grados.

Temperaturas agradables hasta junio

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Mendoza sigue ofreciendo paisajes otoñales con un clima agradable hasta principios de junio.

Mendoza sigue ofreciendo paisajes otoñales con un clima agradable hasta principios de junio.

Según el pronóstico del tiempo extendido de Meteored, las condiciones agradables continuarán hasta el primer fin de semana de junio. Durante esos días, las temperaturas máximas rondarán los 20 grados y las mínimas no bajarán de los 7 grados.

Sin embargo, el tiempo comenzará a cambiar durante los primeros días de junio. Para ese fin de semana se espera tiempo frío, con máximas que no superarían los 13 grados y mínimas cercanas a los 6 grados.

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