Pronóstico del tiempo: siguen los días agradables con temperaturas que rondarán los 18 grados

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (23).jpeg El pronóstico del tiempo anticipa una semana estable sin lluvias, viento Zonda, ni nevadas. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Cómo estará el tiempo durante la semana en Mendoza

Para el martes 26 de mayo se espera una jornada con ascenso de temperatura y vientos leves del noroeste. En cordillera estará poco nuboso. La máxima llegará a 17 grados y la mínima será de 4 o 5 grados.

El miércoles 27 de mayo continuará el tiempo con nubosidad variable, con poco cambio de temperatura y vientos de dirección variable. También habrá nubes en cordillera. Se espera una máxima de 18 grados y una mínima de 5 grados.

En tanto, el jueves 28 de mayo habrá cielo parcialmente nublado y un nuevo ascenso de temperatura. La máxima alcanzará los 18 grados y la mínima será de 5 grados.

Para el viernes 29 de mayo, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, ascenso de temperatura y vientos moderados del sector sur. En cordillera estará poco nuboso. La máxima llegará a 20 grados y la mínima será de 5 grados.

Temperaturas agradables hasta junio

mendoza turismo otoño Mendoza sigue ofreciendo paisajes otoñales con un clima agradable hasta principios de junio.

Según el pronóstico del tiempo extendido de Meteored, las condiciones agradables continuarán hasta el primer fin de semana de junio. Durante esos días, las temperaturas máximas rondarán los 20 grados y las mínimas no bajarán de los 7 grados.

Sin embargo, el tiempo comenzará a cambiar durante los primeros días de junio. Para ese fin de semana se espera tiempo frío, con máximas que no superarían los 13 grados y mínimas cercanas a los 6 grados.