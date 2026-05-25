Pronóstico del tiempo: semana estable y con días con máximas que rondarán los 18 grados

El doctor en meteorología Maximiliano Viale contó a radio Nihuil que este lunes comenzó con heladas en varios sectores de la provincia, especialmente en el Este, en el Valle de Uco y en General Alvear, donde se registraron temperaturas bajo cero.

A pesar de esto, durante la tarde el cielo estará despejado, por lo que el sol estará a pleno y la máxima subirá a 18 grados.