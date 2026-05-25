El pronóstico del tiempo para esta semana indica que las mañanas estarán frías, pero en las tardes se mantendrá una temperatura de 18 grados. Una semana estable, sin lluvias ni viento Zonda a la vista.
Pronóstico del tiempo: semana estable y con días con máximas que rondarán los 18 grados
Mañanas frescas y tardes con temperaturas más altas es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para esta semana
El doctor en meteorología Maximiliano Viale contó a radio Nihuil que este lunes comenzó con heladas en varios sectores de la provincia, especialmente en el Este, en el Valle de Uco y en General Alvear, donde se registraron temperaturas bajo cero.
A pesar de esto, durante la tarde el cielo estará despejado, por lo que el sol estará a pleno y la máxima subirá a 18 grados.
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del invierno
Maximiliano Viale indicó que en este momento estamos en el mínimo de radiación solar, con solo 10 horas diurnas, por lo que ya habría comenzado el invierno.
De todas formas, la semana se mantendrá estable, sin probabilidad de lluvias ni viento Zonda, como tampoco nevadas en la cordillera.
Según el pronóstico del tiempo, las mínimas rondarán los 5 grados mientras que las máximas llegarán a los 17 o 18 grados, valores normales de mayo.